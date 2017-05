La Junta destaca la importancia del II Encuentro Educativo de Creación Audiovisual

Etiquetas

La delegada de Educación de la Junta en Córdoba, Esther Ruiz, ha destacado este jueves la importancia del II Encuentro Educativo de Creación Audiovisual Fuente Obejuna de Cortos (FOCO), que hará de dicha localidad, desde este jueves y hasta el sábado, "capital del cine, la cultura, la creación y la educación pública, con un profesorado volcado con el arte y con la visualización del talento de sus alumnos, que en este encuentro son los verdaderos protagonistas de esta actividad innovadora, adaptada a la sociedad actual".

A este respecto y en rueda de prensa, Ruiz ha señalado que "la coordinación entre instituciones hace posible actividades como FOCO, con la que se fomenta la creación y el espíritu crítico, el cual se trabaja también en el currículo andaluz a través de asignaturas como Educación para la Ciudadanía".

Ruiz ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Fuente Obejuna y del Colectivo Brumaria, organizador del encuentro, para hacer posible que un pequeño municipio, como Fuente Obejuna, sea sede de un festival audiovisual, que "nació con la vocación de crecer y extenderse a nivel internacional".

Este año más de 100 cortos de toda España han participado en la segunda edición de FOCO, procedentes de casi 50 centros educativos, de los cuales han quedado finalistas un total de 37 cortos. En Fuente Obejuna se reunirán, convivirán, proyectarán y presentarán sus obras cinematográficas cerca de 60 alumnos de todo el territorio nacional, junto a una treintena de profesores que introducen el séptimo arte en el currículo académico.

Por su parte, Javier Goytre, miembro del Colectivo Brumaria, ha explicado que en Brumaria cree que "la educación, si no da rienda suelta a la capacidad creadora del alumnado, si no fomenta el cuestionamiento y el espíritu crítico, si no favorece los estudios artísticos y si no ayuda a nuestros alumnos a ser autónomos, responsables e independientes, no es educación", por lo que ha agradecido el "trabajo diario que los docentes desarrollan en las aulas con los alumnos para fomentar su capacidad creadora".

Por su parte, la alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, ha manifestado "un apoyo máximo a este proyecto educativo de gran envergadura", con el que Fuente Obejuna y sus aldeas se convierten en referentes culturales estos días. Además, Mellado ha subrayado el objetivo de FOCO de fomentar el razonamiento crítico entre los estudiantes y ha animado a la ciudadanía a asistir estos días a las proyecciones de los cortos, "por el alto nivel audiovisual" que tienen, así como para disfrutar del patrimonio del municipio.

Los cortos, que comienzan a verse este jueves y cuyo visionado continuará hasta la mañana del sábado, se proyectarán tras una breve presentación de sus autores en el Palacete Modernista de Fuente Obejuna, que estará abierto al público. La gala de entrega de premios se celebrará el próximo sábado en el Teatro Municipal a las 20,00 horas, en un acto también abierto al público. La ceremonia contará este año también con la actuación en directo de Chucho López y Chocolate.

En la ceremonia se entregará el premio al mejor corto de cada categoría, que son: Mejor corto de ficción, Mejor microdocumental, Mejor corto de videoarte y Mejor spot publicitario/campaña de concienciación.

También se otorgan seis premios especiales, dados por distintos colectivos e instituciones, que son Premio al mejor corto cordobés con contenido educativo, otorgado por la Delegación de Educación de Córdoba; Premio al talento, otorgado por el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato; Premio Laurencia a la mejor interpretación, otorgado por el Ayuntamiento de Fuente Obejuna; Premio a la mejor creación audiovisual andaluza, otorgado por Canal Sur; Premio especial del público, y Premio Brumaria. El fallo del jurado no se conocerá hasta la gala.

El II Encuentro Educativo de Creación Audiovisual FOCO cuenta además con diversos talleres, que se desarrollarán a lo largo de este viernes y el sábado, como son el Taller de Trucos Cinematográficos, con Albert Alfonso Moreno, docente especializado en la enseñanza audiovisual; el de Técnica de Creatividad Relacional, con Milan Antonic, realizador y técnico de sonido de origen bosnio con amplia experiencia en rodajes y talleres; el de maquillaje de cine, con Natalia Pérez, directora del V Festival Nacional de Cortometrajes de Plasencia, y el Taller Básico de Interpretación ante la Cámara, con Mónica Mayén, actriz de cine y teatro.