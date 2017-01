Los Premios Yago celebran su 3ª edición

Etiquetas

Los Premios Yago, los galardones que buscan reconocer a los olvidados del cine español en esta temporada de premios, celebran este año la que es ya su tercera edición.

Las categorías de los Yago son cuatro. 'No nominado', dirigida al profesional no nominado a los Goya que se merezca, a juicio del jurado, ese reconocimiento. El 'premio impepinable', al nominado no ganador, pensada para aquél profesional que a pesar de haber estado nominado no haya recibido la estatuilla. 'No reconocido', premio a las profesiones de cine que no tienen reconocimiento en la gala, como directores de casting o ayudantes de dirección. Y por último, 'olvidado histórico', pensada para aquellas carreras cinematográficas que jamás hayan recibido un Goya a pesar de su eminente trayectoria.

Como novedad, este año los Yago, que vuelven a contar en su tercera edición con el patrocinio de Hendrick's Gin, añaden una nueva categoría: el premio al "éxito menos comercial". Está pensada para aquél producto audiovisual que, a pesar de su calidad, no haya obtenido la repercusión que el jurado considera que se merecía. Como peculiaridad, al ganador de esta categoría le hará siempre entrega del premio un responsable de una de las películas más taquilleras del año en nuestro país.

Los Yago han premiado a Diego San José y Borja Cobeaga, a Javier Ruiz Caldera o a Eva Leira y Yolanda Serrano. Otorgaron el premio de honor a Mariano Ozores un año antes que los Goya y a Ángela Molina un año antes que el Premio Nacional de Cinematografía. Reconocieron la labor de Leticia Dolera, apoyaron a la plataforma online Filmin y galardonaron a Pedro Casablanc o Carlos Vermut.

El jurado de esta edición estará compuesto por: Gregorio Belinchón (El País), Jorge Coscarón (Revista DT), Javier Díaz (Revista Don), Alejandro Calvo (Sensacine), Isabel Vázquez (Movistar +), Gonzalo del Prado (Antena 3), Mafalda González (Flooxer), Israel Arias (Europa Press), Juan Ramón Lopez (Semana), Fausto Fernández (Fotogramas), Andrea Bermejo (Cinemanía), Ivan Parlorio (Vice) y Álvaro García (Cuore).

Todos los detalles de la gala y los ganadores de este año se darán a conocer el próximo martes 7 de febrero.