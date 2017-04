Richard Gere disfruta de Barcelona antes de recibir uno de sus premios más especiales

Etiquetas

El actor estadounidense Richard Gere esta de visita en la ciudad condal. El intérprete va a recibir el Premi Continuarà de Cultura de 2017, además le ha concedido una entrevista al programa de Televisión Española, Hora Punta, que podrá verse esta misma tarde antes de la serie Cuéntame como pasó.

Richard Gere va a ser galardonado por segunda vez en nuestro país por su carrera profesional, la primera vez fue en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El protagonista de la míticos títulos como Oficial y Caballero o Pretty Woman recibió el Premio Donostia que homenajeaba y reconocía todo el trabajo realizado en sus más de 20 años en activo.

La visita de Richard Gere a España ha dejado de ser noticia y tratada como un tema único y novedoso es que desde que el galán de los galanes comparte su vida con la actriz española Alejandra Silva, es normal verle en las playas gallegas, paseándose por el centro de Madrid o disfrutando de las playas levantinas.

A parte de la recepción del premio, Gere inaugurará el Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi. El actor ha sido foco de los medios de comunicación internacionales por unas declaraciones que realizó, donde afirmaba que el lleva más de una década sin protagonizar una película en Hollywood por que los grandes estudios tienen miedo de que China deje de financiar sus proyectos.

El motivo del 'rechazo asiático' hacia el actor, tiene como origen unas declaraciones que realizó en la Gala de los Óscar de 1993 en las que denunciaba la ocupación del Tíbet. Tal es la situación, que en una reciente entrevista a un medio internacional, el actor de 67 años contaba como a los pocos días de empezar a rodar bajo las órdenes de un director chino, este recibió una llamada en la que se le obligaba a echarle del proyecto o nunca podría regresar a su país de origen.

Estas trabas han sido utilizadas por el actor para reinventarse y protagonizar varios filmes de corte indie, que han hecho que se gane el reconocimiento y la admiración por parte de la crítica y de la prensa cinematográfica. Pues ya sabes Gere, si en América no te quieren, aquí te recibimos con los brazos abiertos. Welcome to Spain!