Vanesa Fernández Guerra sucederá a Ernesto del Río al frente de la dirección del ZINEBI

Vanesa Fernández Guerra (Durango, 1980), doctora en Comunicación Audiovisual y profesora de la UPV/EHU, sucederá desde el próximo 1 de enero a Ernesto del Río al frente de la dirección del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI). Ernesto del Río se jubilará a final de año, después de 18 años al frente del festival bilbaíno.

El Ayuntamiento de Bilbao convocó una oferta pública de empleo para la provisión de esta plaza que asumirá una mujer, por primera vez en la historia del certamen, que con más de medio siglo de vida es el más antiguo del Estado y de Europa en su género, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Vanesa Fernández Guerra coordina en la actualidad el Grado en Comunicación Audiovisual (UPV/EHU).

Licenciada en Comunicación Audiovisual y especialista en Documental y Escritura Audiovisual, imparte docencia y asume tareas de gestión desde 2004 tanto en grado como en diversos masters en la UPV/EHU, la UAB de Barcelona o dentro del Grupo EiTB. Durante años compaginó su actividad académica con su carrera como realizadora y editora en proyectos para televisión.

Del mismo modo, es coordinadora del proyecto multidisciplinar "Territorios y Fronteras. Research on Documentary Filmmaking", que se centra en el cine documental contemporáneo español invitando a reconocidos directores, académicos y críticos cinematográficos de primer orden y propiciando un encuentro de debate y reflexión.

Bajo el sello Territorios y Fronteras es editora, además, de títulos como "Territorios y Fronteras. Experiencias documentales contemporáneas" (2012), "Lurraldeak eta mugaldeak. Esperientzia documental garaikideak" (2013), "Territorios y Fronteras II. Emergencias y urgencias en el cine documental español" (2014), "Revisitando el género documental: de Flaherty al webdoc" (2015) o "Lurraldeak eta Mugaldeak II. Agerraldiak eta presak Espainiako zinema dokumentalean" (2015).

Su línea de investigación y publicaciones, con decenas de artículos y reseñas en revistas especializadas, se centran principalmente en el cine contemporáneo. Ha realizado estancias de investigación en la Escuela de Cine (FUC) y en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) de Buenos Aires y ha sido profesora invitada en la EITCV- Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (Cuba).

También forma parte del Grupo de Investigación MAC (Mutaciones Audiovisuales Contemporáneas) de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), dirigido por el catedrático Santos Zunzunegui.

Por otra parte, ha colaborado en ZINEBI como miembro del comité de selección de los cortometrajes y programando en la competencia de largometrajes ZIFF- Zinebi First Film y en el ciclo Beautiful DOCS. Dentro del festival, también ha programado varios ciclos: "Trabajar. Luchar. Resistir" (ZINEBI 58), "Zinergentziak15" (ZINEBI 57) y "Zinergentziak14" (ZINEBI 56).

En dichos ciclos ha asumido la producción ejecutiva de los largometrajes documentales "Nosotras, mujeres de Euskalduna" (en coproducción con ETB), "Distantziak (Distancias)" y "Errautsak (Cenizas)" y de las performances "Las del tiragomas somos todas", "ZELAKO, zinema eta Belako" y "All about the birds".

Asimismo, ha tomado parte en comisiones y paneles de expertos en sesiones de pitching de diversos festivales internacionales, foros de WIPs (Work in Progress) y desarrollo de proyectos de largometraje de ficción y documental.

Ha trabajado, además, como asesora en distintos comités de subvenciones cinematográficas y audiovisuales del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco (ayudas al desarrollo de largometrajes, producción de largometrajes de ficción, documental y animación) y también ha ejercido de jurado en numerosos festivales nacionales e internacionales.