Un total de 80 cortos de 31 países conforman la sección oficial del 45º Festival de Cine de Huesca

El 45º Festival Internacional de Cine de Huesca contará con un total de 80 cortometrajes en su sección oficial: 31 cortos en la Competición Internacional, 32 en la Iberoamericana y 17 en la Documental.

Las obras, seleccionadas de entre las 1.658 recibidas, provienen de un total de 31 países de Europa, América, Asia y África. España es el país con mayor representación, con un total de 19 cortometrajes; por detrás quedan Francia, Alemania, Bélgica y Brasil, con cinco trabajos cada uno.

Otras cinematografías con un fuerte arraigo por el Festival, como México o Estados Unidos, también consiguen una destacada representación, con tres cortos seleccionados cada una, ha informado la organización del certamen en una nota de prensa.

La presente edición registra un incremento de países representados con respecto al pasado año, cuando eran 24; un dato que abre las puertas a cinematografías de países como Costa Rica, Israel, Irán, Indonesia, Sudáfrica o Corea del Sur; evidenciando el carácter universal de la cita altoaragonesa.

El Festival, que se celebrará del 9 al 17 de junio, mantiene intacta su marca de prestigio y estrenará a nivel mundial o internacional un total de 17 cortometrajes.

En este 2017, junto a 18 óperas primas, se encuentran obras de cineastas como Isabel Coixet, que competirá con su documental 'No es tan fría Siberia'; Daniel Sánchez Arévalo con 'Cheimaphobia'; o Santiago Zannou con 'Vernon Walks', un corto escrito por Ray Loriga, último premio Alfaguara de Novela.

También hay espacio para trabajos multipremiados como 'Il Silenzio' de los iranís Ali Asgari y Farnoosh Samadi, que acumula casi una veintena de reconocimientos entre los que destaca la selección en Cannes y la Espiga de Oro de la pasada Seminci de Valladolid.

Los tres concursos, que distinguen a las mejores obras con el Premio Danzante, reparten un montante total de 24.000 euros además de entrar directamente en la preselección de los Premios Oscar de la Academia de Hollywood y de los Premios Goya de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España, en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción.

Una de las novedades de este año en lo que se refiere al palmarés, es el reconocimiento al Mejor Guión dentro del Concurso Iberoamericano. Este reconocimiento, que surge gracias al patrocinio de la Fundación Anselmo Pié Sopena y la colaboración de la Asociación de Librerías de la provincia de Huesca, está dotado con 800 euros y recae directamente en la persona del guionista.

Por su parte, se mantiene el Premio Jinete Ibérico (dotado de 2.000 euros) que desde la pasada edición distingue al Mejor Cortometraje de animación dentro del Concurso Internacional. Mientras, los espectadores en sala seguirán votando el Premio del Público Aragón Televisión entre toda la sección oficial.

El formato online del certamen, 'FestivalHuesca en casa', se consolida un año más como un oferta para aquellos espectadores que no se puedan desplazar a la ciudad aragonesa, permitiendo ver bajo demanda gran parte de la selección al mismo tiempo que se presenta en el Teatro Olimpia, la sede principal.

El certamen oscense sirve de lanzamiento o consolidación a nivel de festivales y galardones de múltiples obras que se presentan; tanto dentro como fuera de España. En la pasada edición de los máximos galardones del cine del país, dos de los cinco finalistas de la categoría de ficción habían pasado por la sección oficial del evento altoaragonés. Mientras que, en el apartado documental, el cortometraje '9 days from my window in Aleppo' se alzó con el Premio de Cine Europeo en su categoría meses después de verse en la capital oscense.

El Festival Internacional de Cine de Huesca está patrocinado por Diputación Provincial de Huesca (DPH), Ayuntamiento de Huesca, Gobierno de Aragón y Fundación Anselmo Pié.