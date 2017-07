Nueve cortometrajes andaluces se proyectarán en Europa y América con el impulso de la Junta

Etiquetas

El consejero de Cultura presenta el nuevo Catálogo de Cortometrajes Andaluces, una herramienta para dar a conocer la calidad del cine andaluz

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha dado a conocer este viernes en la sede de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba el Catálogo de Cortometrajes Andaluces, que arranca con una cuidada selección de nueve producciones que se irán promocionando a través de proyecciones en diferentes países de Europa y América, así como otras acciones de difusión.

En su intervención, el titular de Cultura ha comentado que esta es "una herramienta que va a ser fundamental para dar a conocer la calidad del cine andaluz por todo el mundo, y con ella queremos abrir las fronteras al talento y a la creatividad que hay en Andalucía. En definitiva, "abrir mercado a estas producciones audiovisuales".

Vázquez ha reiterado la "decidida apuesta" de la Junta por el sector del cine, "porque no solamente fomenta y promociona ese talento que hay en Andalucía", sino que "es una oportunidad de empleo y de riqueza, una oportunidad" para que muchas personas de la región "consigan desarrollar una vida profesional".

Por ello, ha continuado el consejero, "esta iniciativa creemos que fortalecerá la industria del cine que tiene un gran potencial de crecimiento, y que además se verá reforzada con una Ley del cine que va a servir de estímulo para convertir a nuestra comunidad en una tierra de cine y para el cine".

El catálogo, realizado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc) contiene nueve producciones andaluzas de ficción, documental y animación; hasta el momento será distribuido en Estados Unidos --a través de la Embajada de España--, los centros del Instituto Cervantes en el mundo y en certámenes de la República Checa, España y Argentina.

El Catálogo de Cortometrajes Andaluces (que se ampliará anualmente) lo integran obras remitidas por creadores andaluces después de una convocatoria pública de la Consejería de Cultura. Un jurado resolvió el pasado 19 de junio que, de los trabajos recibidos, nueve pasarían a integrar esta primera versión.

Los integrantes de dicho jurado fueron: Marta Velasco (Productora Ejecutiva IMDB y fundadora de Áralan Film); Pablo García Casado (Filmoteca de Andalucía), Ismael Martín (Madrid en Corto), Victoria Fernández (Fondos Europeos para la Cultura), y Marián Ruiz Jiménez y Carmen Serrano (Comunicación Digital y Cinematografía y Artes Audiovisuales de la Aaaiicc, respectivamente).

Por su parte, los títulos y sus directores son: 'Candela', ficción, David Fernández Torrico; 'La vida sigue igual', documental, Mateo Cabeza; 'The Resurrection Club', documental, Álvaro Corcuera y Guillermo Abril; 'Adila', ficción, Rubén Llama y Alejandro Manzano; 'Cisco del Picón', documental, Paco Aragón y D. Carmona; 'La baldosa', ficción, Bernardo Bravo; '¿Jaque Mate?', animación, Miguel Gutiérrez; 'Un billete a Nunca Jamás', ficción, Jorge Naranjo; 'Una noche en el Endeavour', ficción, Dita Segura y Rakesh B. Narwani.

CITAS ACORDADAS

Dentro del programa de presencias de la Aaiicc en reuniones del sector se ha acordado ya la presencia en 'More than Shorts: Shorts from Spain', donde se proyectará en centros culturales españoles y universidades de Estados Unidos con la cobertura de la Embajada de España; en las sedes del Instituto Cervantes a lo largo del mundo; Festival Latin-Arab de Buenos Aires (Argentina); Festival La Película, de Praga (República Checa); así como en cursos de verano de universidades españolas.

El cortometraje es el primer ámbito para profesionales andaluces que comienzan en el audiovisual; un campo de experimentación donde desarrollar su propio lenguaje e identidad como creadores. Como los presupuestos que se manejan en estas producciones son muy limitados, ello repercute de manera principal en la partida para distribución y difusión.

Varias comunidades españolas han optado ya por la creación de catálogos regionales de cortometrajes para mejorar la promoción y distribución de tales obras. Cuentan con catálogos ya asentados y con imagen de marca propia: Kimuak (País Vasco), Madrid en Corto (Madrid), Jara (Extremadura), Canarias en Corto (Canarias), Curts (Comunidad Valenciana), Quercus (Castilla y León), Laboral Cineteca (Asturias), ShortCut (Cataluña) y Shorts From Galicia (Galicia).

CATÁLOGO DE CORTOMETRAJES ANDALUCES

Así, en el catálogo de cortometrajes andaluces se encuentra 'Candela', que cuenta la historia de una chica de 26 años que maltrata psicológicamente a su madre sin querer ser consciente de ello mientras vive en una eterna adolescencia, ajena a las dificultades para llevar algo de comida a casa, pagar la luz o la hipoteca del piso donde ambas viven.

Por su parte, 'La vida sigue igual' trata la historia de Nacho, quien cada fin de semana desde hace 30 años coge el autobús y se planta en su discoteca favorita. Camino de su casa, en una vieja ciudad romana, hasta las madrugadas metropolitanas, donde siente ser él mismo.

En 'The Resurrection Club', Shujaa Graham, Albert Burrell, Ron Keine y Greg Wilhoit, cuatro condenados a muerte en Estados Unidos por crímenes que no cometieron, son declarados inocentes tras pasar por el corredor de la muerte. ¿Sobrevivirán a la vida después?

Por otro lado, 'Adila' trata la historia de un joven de origen árabe que, junto a su amigo Abdul, va a tomar la decisión más difícil de su vida a bordo de un avión. Sin embargo sufre un ataque de pánico y decide retractarse. Sin embargo, su amigo logra convencerlo para que cumpla con su sagrado cometido.

'Cisco del Picón' es un documental de animación en el que Luis y su última carbonería luchan contra el tiempo y los obstáculos del progreso. Además, 'La baldosa' muestra la como Boni ve un mundo que está presente pero del que ni siquiera hemos tomado conciencia. La mente de Boni mezcla realidad con intuición e imaginación. Un día encontrará unas baldosas rotas en el suelo que parecen esconder algo.

'¿Jaque mate?' sitúa al espectador sobre un tablero de ajedrez donde dos bandos esperan que comience una partida. El Rey Blanco arenga a sus tropas para hacerse dueño del tablero, pero sus sueños serán alterados por algo que va a tener extraordinarias consecuencias.

En 'Un billete a Nunca Jamás', Rosario lleva media vida cuidando a su familia, justo el tiempo que lleva su familia dejándose cuidar. Y en Nochebuena, con los extras propios de estas fechas y la llegada de Alicia, la hija que se fue a Madrid, el trabajo se multiplica.

Por último, 'Una noche en el Endeavour', muestra que Andrés, quien terminó la facultad hace años, pese a su buen currículum y su talento no ha conseguido encontrar trabajo. Vive con su madre, cuida de su abuela y pasa las noches aletargado en el sofá, viendo la televisión o escuchando discos.