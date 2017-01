Cuatro películas proyectadas en 'Actual 17' nominadas a los premios 'Oscar'

Etiquetas

Cuatro películas que se proyectaron en diferentes escenarios en la última edición del Escenario de Culturas Contemporáneas, 'Actual 17', que se celebró en Logroño del 2 al 7 de enero, han sido nominadas en distintas categorías de los premios 'Oscar', que se entregarán en Los Ángeles, el 26 de febrero.

En concreto, se trata de la iraní 'The Salesman', de la alemana 'Toni Erdmann', y de la sueca 'Under sandet', que competirán por hacerse con el premio a la 'Mejor Película de Habla No Inglesa'. A ellas, se unirá en la categoría de 'Mejor Película de Animación' la suiza 'Ma Vie De Courgette', que precisamente cerró la programación cinematográfica del Festival, en este caso el 6 de enero.

La película de origen iraní 'The Salesman' ('El viajante') se exhibió en el teatro Bretón de los Herreros de Logroño, el pasado 3 de enero, mientras que 'Under Sandet', se proyectó en el mismo escenario, el 5 de enero. En el caso de la alemana, 'Toni Erdmann', el film vivió una sesión de mañana, en la Filmoteca Azcona, ese mismo día.

Se trata de tres filme multipremiados en diferentes festivales como Cannes, Gijón o los Premios de Cine Europeos, a los que se unirá en la carrera de los 'Oscar' la película de animación suiza 'Ma Vie De Courgette' ('La vida de calabacín'), que ya consiguió premios en la última edición del Festival de Cine de San Sebastián y que ahora logrará hacerse con la estatuilla de la Academia.