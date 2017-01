El director y guionista Javier Giner critica plagio en uno de los gags de los Premis Gaudí

Etiquetas

El director y guionista Javier Giner ha criticado que uno de los gags emitidos en la gala de los IX Premis Gaudí del Cine Catalán es un plagio de un cortometraje suyo con el mismo título 'Puerta a puerta', interpretado por el actor Bruno Oro.

En su cuenta de Twitter, recogida por Europa Press ha publicado: "Hola @academiacinecat. Por lo que me llega, me habéis fusilado este corto para los Gaudí: https://vimeo.com/92440973. Así no se hacen las cosas".

En el corto de Giner, un actor en apuros protagoniza un puerta a puerta en una escalera de vecinos en el que se identifica con un 'Hola, soy el cine español' y sufre el rechazo reiterado de una de las vecinas del edificio, hasta que es recibido por unos vecinos extranjeros.

El gag emitido en la gala del cine catalán se titula 'El porta a porta de Bruno Oro', y éste trata de informar a diferentes vecinos de una misma escalera de lo que es el cine catalán.

En la escena, Oro trata de demostrar la escasa presencia de producciones catalanas o bien películas dobladas al catalán en la cartelera cinematográfica.