El curso de verano de interpretación se clausura con una mesa redonda sobre cómo afrontar un casting

Etiquetas

El curso de verano 'Taller de Interpretación: improvisación controlada ante la cámara', organizado entre la Diputación Provincial y la Universidad de Almería entre el 5 y el 7 de julio, se ha clausurado con una mesa redonda sobre cómo afrontar un proceso de casting, en la que han participado cinco profesionales del sector: los actores Ingrid Rubio, Antonio Velázquez y Francisco Conde, la directora de casting Rosa Estévez y la representante de actores Trinidad Solano.

La clausura de esta acción formativa, abierta al público general, se ha desarrollado en el Patio de Luces del Palacio Provincial, aunque las sesiones teóricas y prácticas del taller han tenido como sede la Sala Alfareros de la Diputación. Los alumnos del curso han contado con una profesora de gran nivel, la directora de cine Gracia Querejeta, a quien ha acompañado en las lecciones el actor y productor almeriense, Francisco Conde.

El objetivo de esta mesa redonda ha sido "dar una visión más práctica, desde lo laboral" sobre la profesión de actor, para "conectar con la tierra, explotar la burbuja de los aspirantes, y demostrar que esta es una profesión maravillosa, pero muy dura", ha explicado Trinidad Solano.

Rosa Estévez, directora de casting, ha destacado que la charla con los alumnos del curso de verano sobre interpretación ha servido para "completar el trabajo que empezó días atrás Gracia Querejeta, a contar cómo es la profesión, porque los alumnos a veces vienen en una especie de sueño, que está bien porque es lo que alimenta tus ideales y te hace avanzar, pero hay que hablar de cómo están ahora las cosas".

La industria del cine se encuentra en "una época de revolución" con la irrupción de las cadenas por cable y, según Estévez, "el cine y la televisión están en un momento de subidón. En un plazo de tres a cinco años, van a cambiar los modos y hábitos en los que el público consume productos televisivos y cinematográficos. Esto va a ser también un cambio para la profesión, con más trabajo para todos".

En ese sentido, Rosa Estévez ha asegurado que "hay una super explosión de proyectos. Es muy bueno porque vamos a salir de la endogamia que había hasta ahora, donde se hacían pocas películas y trabajaban siempre los mismos, bajo las dictaduras de las grandes televisiones. Ahora, con nuevos jugadores en el terreno de juego va a crecer la profesión. Hay más creatividad, nuevos conceptos, distintos a los de las cadenas generalistas, que van a suponer un gran cambio".

Esta revolución en el cine y la televisión supone una gran oportunidad para que Almería siga posicionándose como destino de rodajes y "foco de la industria cinematográfica en nuestro país", por lo que la Diputación Provincial, a través de 'Filming Almería', quiere "estar a la vanguardia en todo lo que se pueda hacer en formación", ha destacado el diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez.

Ese es el interés que ha motivado la organización de un curso de verano "centrado en el cine, pero desde el punto de vista de la formación de actores", con "ponentes de gran nivel, que nos han acompañado estos días, aunque han tenido que hacer algunos ajustes en sus agendas". Rodríguez ha asegurado que la iniciativa ha sido "un éxito" y espera que se repita "en años sucesivos".

Así, se atenderán las demandas formativas en materia cinematográfica de la provincia, que, en esta ocasión, han puesto el foco en el trabajo de los actores. Ingrid Rubio y Alejandro Velázquez han compartido su experiencia en este ámbito con los alumnos del curso, y han declarado que "es un placer compartir con ellos, que hace poco éramos nosotros, algunos pequeños consejos y anécdotas".

A la hora de afrontar un proceso de selección para una película, Ingrid Rubio ha hablado de "cuatro puntos básicos" que debe seguir un actor en un casting, "como tener el texto perfecto, bien armado y férreo, y que puedas jugar con él de todas las formas, porque te lo pueden pedir. Hay que tener la mente abierta, estar ceñido a la prueba, pero con un punto de flexibilidad. Además, les recomiendo respirar mucho y saber gestionar los nervios".

Antonio Velázquez, por su parte, ha explicado que "hay mil formas de preparar un casting. Para cada personaje es distinto y cada actor nos lo preparamos de una manera. Yo, por ejemplo, siempre cuento con un coach porque creo que cuatro ojos ven mejor que dos. Se trata de acertar, es un proceso complejo y no es una lotería. Cuando los representantes te llaman, tienen claro que esos actores pueden dar lo que buscan los directores".

Ambos actores han coincidido en que, en caso de no superar con éxito un proceso de selección "hay que saber gestionar el no, porque te van a llegar muchos, sobre todo, al principio. Eso no te puede hacer venirte abajo, hay que pensar que si no ha sido ahora, ya llegará la oportunidad, y seguir adelante".

Como directora de casting, Rosa Estévez, les ha revelado que "tan sólo el 20 por ciento del proceso de selección depende de los actores", por eso deben "estar relajados", ya que "hay muchos factores a tener en cuenta, como la edad, la pareja, la química con los otros protagonistas y también algunos criterios argumentados y otros arbitrarios".

Estévez también ha compartido con Ingrid Rubio y Antonio Velázquez la importancia de gestionar el fracaso, ya que "es una profesión en la que hay que saber estar cuerdo, para que no te puedan los vaivenes". Además, ha destacado la importancia de acudir a un casting con "una propuesta, documentarse bien, entender el género, y conocer el universo y las películas del director, para hacer una prueba lo más correcta y digna posible".