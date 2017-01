Un mundo más mágico y oscuro llega con la segunda temporada de The Magicians

Etiquetas

La exitosa serie The Magicians estrena su segunda temporada este martes 31 de enero en la cadena Syfy en España. Basada en las populares novelas del mismo nombre, The Magicians sigue a Quentin Coldwater (Jason Ralph) y sus compañeros mientras descubren sus habilidades mágicas en la Universidad de Brakebills, una institución secreta especializada en magia. Pero pronto comprenderán que las historias sobre las que leyeron de niños son demasiado reales y, sin darse cuenta, dejarán que un ser maléfico de otra dimensión entre en sus vidas.

NUEVA YORK, 30 Enero (EUROPA PRESS - Raquel Laguna)

Europa Press tuvo la oportunidad de entrevistar al reparto de la serie en Nueva York, durante la inauguración de Hall of Magic. El actor Jason Ralphs regresa en su papel protagonista de Quentin Coldwater. "En esta nueva temporada se sabrán las razones por las que mi personaje quiere adentrarse en el mundo de Fillory. Quentin se dará cuenta de que el mundo es más complicado de lo que debería ser y no va a encontrar respuestas fáciles a sus interrogantes", cuenta el joven.

Olivia Taylor Dudley, quien interpreta a la maga Alice, asegura que los seguidores de la serie van a encontrar "escenas mucho más oscuras y fantásticas" en esta nueva temporada. "Fillory es un lugar muy bonito y rodamos en unas localizaciones espectaculares de Vancouver. Es muy emocionante", afirma Olivia, quien además dice que podremos ver a una Alice "más abierta y segura". Los poderes de Alice también aumentarán en los nuevos capítulos de The Magicians.

La actriz confiesa que le encantan la magia y la fantasía, así que disfruta mucho cuando pretende usar magia en la serie.

UN MISTERIOSO MUNDO

La segunda temporada de The Magicians promete ser más mágica y oscura que la anterior, tal y como desvela también la actriz Jade Taylor, quien da vida a Kady en la popular serie. Un personaje que va a evolucionar mucho y al que veremos bastante "vulnerable" en los nuevos episodios.

¿Y qué ha aprendido Jade Taylor de su personaje? "Personalmente he aprendido que ella no teme decir, sentir y querer algo en cualquier momento. Para mí Kady ha sido de gran ayuda para tener más confianza en mí misma y ser más fuerte para decir lo que quiero. Así que lo que he aprendido de ella es a ser más fuerte", explica la guapa actriz.

En opinión de Jade, el éxito de The Magicians radica en que las personas quieren creer en la magia. "Hoy en día el mundo necesita un poco de magia por todas las cosas que están pasando. Me encanta que los seguidores me digan que les emociona ver a un personaje fuerte como Kady", afirma.

En la segunda temporada de The Magicians, nuestros peculiares héroes se verán en territorios aún más peligrosos y desconocidos, y tendrán que confiar en sus recién adquiridas habilidades para vencer a una amenaza que podría destruir todo el mundo mágico. Impulsados por el poder, la venganza y el instinto de supervivencia, aprenderán que los que entran al misterioso y bello mundo de Fillory cambian para siempre.

La trilogía en la que se basa la serie, firmada por Lev Grossman, ha sido un éxito de ventas en más de 20 países en el mundo. Su última entrega, La tierra del mago, fue seleccionada por el New York Times en su lista de best sellers.