La película española 'Verano 1993', que estará en la Berlinale, nació en un taller de la Fundación SGAE

Etiquetas

La película 'Verano 1993' de Carla Simón, que se estrenará en la 67º edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, nació de un guión escrito y desarrollado por ella misma durante el III Laboratorio de Escritura de Guion Cinematográfico de la Fundación SGAE en el año 2015.

Según ha explicado la fundación, la autora catalana se ha puesto tras las cámaras para rodar su ópera prima tras pasar por ese taller, que supuso una experiencia que recuerda con cariño y que confiesa "repetiría sin duda alguna".

"Escribir es un proceso solitario y a veces doloroso, por eso compartir tu trabajo con los compañeros y el tutor del laboratorio es algo que no tiene precio", ha señalado la cineasta sobre esta experiencia colaborativa en la que coincidió con Alfonso Amador, Mar Coll, Valentina Viso, Carlos García Miranda, Rubin Stein y Silvestre García.

"De repente había seis personas que estaban siguiendo mi proceso de guión, que conocían el proyecto y con quienes podía hablar sobre mis dudas de forma muy precisa. Del mismo modo, yo podía leer sus guiones y opinar sobre ellos. Tuve la suerte de coincidir con guionistas con proyectos interesantísimos", ha afirmado Simón.

El cineasta Alberto Rodríguez se encargó de tutelar estos encuentros celebrados en la sede de la SGAE de Sevilla, en los que se concibió de forma "natural" el guion de 'Verano 1993'. "Decidí contar mi infancia, explicar algo que conocía muy bien. Supongo que una también tiene la necesidad de explorarse a sí misma y el hecho de que fuera una historia tan personal me permitió escribir una primera versión muy rápida", ha apuntado.

'Verano 1993' profundiza en la reciente pérdida de Frida, una niña de seis años que, tras el fallecimiento de su madre, afronta el primer verano con su nueva familia adoptiva conformada por sus tíos y su prima.

Simón se atreve así con un relato centrado en el crecimiento psicológico y moral de su protagonista. "He contado tantas veces mi historia que se ha convertido en una fábula, pero hacer la película me hizo entender mucho mejor lo que me pasó y descubrir los puntos de vista de las personas que me rodean", ha señalado.

Más allá del proceso literario, Simón también se ha encargado de las labores de dirección, tarea que ha calificado "de lo más complicada". "Sentí la necesidad de tomar cierta distancia con todo lo que fuera muy personal, porque mi relación emocional no siempre era positiva para la película, a veces forzaba elementos para que fueran como en mis memorias o cortaba la libertad de los actores. Conciliar la realidad del rodaje con las imágenes de mi infancia no fue nada fácil", ha resaltado.

El filme, que cuenta con los actores Laia Artigas, Bruna Cusí y David Verdaguer entre el reparto, competirá en la sección Generation KPlus, dedicada al cine infantil, del Festival de Cine de Berlín.

"Viajamos a Berlín con los actores y parte del equipo, ellos aún no han visto la cinta y creo que es el escenario ideal para que la descubran y la celebremos juntos. La Berlinale es un festival que respeto muchísimo, me encanta por sus propuestas y porque mantiene un contacto muy directo con el público. Es un honor para mí poder estrenar ahí", ha indicado la directora.

Además, Verano 1993 ha sido seleccionada para participar en la sección oficial del Festival de Málaga Cine en Español, que se celebrará del 17 al 26 de marzo.