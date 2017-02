Las mujeres acaparan el protagonismo en la ceremonia y la alfombra roja por su discurso reivindicativo

Etiquetas

Una mujer, la productora Beatriz Bodegas, ha sido la última en subir al escenario de la gala de la 31 edición de la ceremonia de los Goya, para recoger el galardón a Mejor Película para 'Tarde para la ira', de Raúl Arévalo. Otra mujer, Emma Suárez, ha subido dos veces para agradecer su Goya a Mejor Actriz de Reparto, por 'La próxima Piel, y a Mejor Actriz Protagonista, por 'Julieta'. Sólo otro actor ha hecho lo mismo antes en la historia del cine español, y era otra mujer, Veronica Forqué. Además, una presidenta vuelve a presidir este año la Academia de Cine, Yvonne Blake y otra mujer, Ana Belén, ha recibido el Goya de Honor.

Pero han sido precisamente las carencias a las que se enfrentan las mujeres en el mundo del cine las que han acaparado la atención en el discurso. Ni el IVA cultural ni el atuendo de los políticos ha podido esta vez contra las reclamaciones de actrices, directoras y productoras sobre la necesidad de una mayor presencia y reconocimiento de papeles femeninos, al estilo de las reclamaciones de sus colegas de Hollywood.

La propia Bodegas ha reconocido en la alfombra roja que no recibe tantos proyectos con papeles femeninos. "Me gustaría. De todas formas, cuando entra la creatividad el sexo desaparece", ha asegurado. Antes, ha sido la actriz Cuca Escribano la más explícita y ha adelantado sobre qué iban a pivotar las reclamaciones de este año. Ha desfilado luciendo un chal en el que se podía leer: "Más personajes femeninos".

"En España hay un 52% de mujeres y los personajes femeninos en el cine son un 20%. Y la mayoría de prostituta. Hay mucha testosterona y tiros en las películas. Quiero más 'Tomates verdes fritos' y 'Thelma y Louise'. El cine tiene que contar la vida y nosotras existimos. Estamos dando una visión sesgada", ha advertido.

PORQUE "ME SALE DE LOS TACONES"

Ya en la ceremonia, Dani Rovira se ha subido a unos zapatos de salón rojo para decir lo que le salía "de los tacones' y unirse a las exigencias de las féminas del celuloide. "Hay que seguir potenciando el papel de la mujer, pero en todos los puestos de la sociedad. También en la toma de decisiones. Y en el cine hacen falta mujeres que hagan películas", ha dicho.

Después, la propia Ana Belén, ha defendido durante su discurso el papel de las mujeres en el cine. "¿Por qué cuesta tanto trabajo que a las mujeres se nos reconozca como a los hombres, incluso en una profesión tan liberal como la nuestra?", ha preguntado Ana Belén.

A pesar de reconocer que la situación de la mujer en el cine esta mejor que hace 50 años ("faltaría más"), ha puesto de relieve que haya "tan pocos papeles" femeninos. "Creo que si no se necesitasen mujeres para interpretar algunos papeles, ni siquiera estaríamos las que estamos", ha resaltado.

"Aunque en estos últimos años han habido incorporaciones, el nivel sigue estando muy por debajo de lo deseable para que exista verdadera igualdad", ha añadido.

ALMODÓVAR CUMPLE LA PARIDAD CON "CRECES"

Por su parte, Pedro Almodóvar, que ha entregado el Goya a Mejor Actriz Protagonista, su "categoría" favorita, a Emma Suárez, por su cinta 'Julieta, ha asegurado que había trabajado con las cuatro nominadas y que estaba deseando volver a hacerlo. Antes, en la alfombra roja, ha recordado que con su película, 'Julieta', cumple "con creces" la paridad. "En mis películas hay un 300% de presencia femenina", ha dicho el cineasta.

En esa misma alfombra, la actriz Carmen Machi, nominada al Goya a Mejor Actriz, ha señalado que es cierto que los personajes masculinos son "más interesantes". "Somos muchas las actrices del país muy potentes y muy diferentes", ha añadido al desfilar Bárbara Lenie, también nominada a Mejor Actriz Protagonista.

Por su parte, Penélope Cruz, candidata en la misma categoría ha asegurado que la falta de paridad es algo general que ocurre en todo lados. "Hay que combatirlo sin contestar", ha señalado.

En esta línea, María León ha apuntado que hay que fomentar los papeles femeninos pero, sobre todo, el talento, aunque no tengan todas las ayudas que desean. Igualmente, Ruth Díaz, nominada a Mejor Actriz Revelación ha añadido que sí es un buen día para reivindicar los papeles femeninos porque, aunque hayan, suelen ser de acompañantes. "Salimos perdiendo", ha señalado.

También la directora Nely Reguera, nominada a Mejor dirección Novel, ha señalado que conseguir más presencia de la mujer en el cine es "un camino", que hay que seguir y que se conseguirá "poco a poco". A su juicio, es "interesante" porque no deja de ser una mirada "más plural".

La actriz Candela Peña, que competía también por el 'cabezón' a Mejor Actriz, ha reivindicado igualmente más presencia femenina. "Ocupamos solo el 20%, cobramos menos... No está cambiando nada. Pero esta noche me voy a coser la boca, se lo he prometido a mi madre", ha asegurado.