Lo que no sabías de 'Moonlight', la película que aspira a ocho Oscar

La mejor película del año, una película profundamente emotiva, exquisita, única y brillante, una interpretación excelente, un aobra maestra, belleza poco común... todos estos adjetivos forman parte de los titulares de la crítica a la hora de hablar de 'Moonlight' en las páginas de 'The New York times', 'The Guardian', 'Boston Herald', 'Time' o 'Rolling Stone'. Pero no sólo la crítica le ve algo a la película que se estrena este viernes 10 de febrero en España. En los Oscar aspira a ocho estatuillas, entre ellas la de mejor director, actor y actriz. En su casillero de premios ya tiene un Globo de Oro como mejor película.

“Moonlight” es una historia atemporal de relaciones humanas y autodescubrimiento, que narra la vida de un joven que crece en los suburbios de Miami, desde su infancia, hasta la edad adulta. Un retrato vital de la vida afroamericana contemporánea que resuena por su profundidad y sus verdades universales. Dirigida por Barry Jenkins, es una reflexión personal y poética sobre la identidad, la familia, la amistad y el amor

GRABANDO EN UNO DE LOS BARRIOS MÁS PELIGROSOS DE EEUU

Jenkins y su equipo rodaron “Moonlight” en una zona de Miami conocida como Liberty Square, parte del barrio de Liberty City en el que viven Paula y Chiron durante el segundo capítulo de la película. Frecuentemente se habla de este barrio como uno de los más peligrosos de Estados Unidos: ha aparecido en varios episodios de la serie documental criminalística “The First 48” y en la letra del grupo de rap hardcore 2 Live Crew, cuyos miembros crecieron allí.

“Queríamos contar una historia auténtica así que fuimos a barrios y a lugares que fueran importantes en la vida de nuestros personajes”, señala Romanski. “Para algunos miembros del equipo, era la primera vez que trabajaban en un barrio difícil, incluso para los que habían vivido décadas en Miami”.

Para Jenkins, que nació en Liberty City y se fue de Miami después de la universidad para establecerse en la Costa Oeste, era importante trasladar la belleza de los barrios que le marcaron de joven, igual que marcan a Chiron durante la película. “Liberty City es una de las zonas más empobrecidas de Miami, pero en la películavemos sus colores explosivos”, dice Jenkins. “Todos los edificios tienen bellos tonos azules, rosados y naranjas. No se han pintado en 40 años, pero el color sigue ahí”.

“Moonlight” resulta a veces grave, ya que trata temas serios, pero quería capturar la inesperada vitalidad de esos barrios y sentir esas luces y colores de Miami”. Para Laxton, que creció en la zona de la Bahía de San Francisco antes de trasladarse a Florida para ir a la universidad, el rodaje en Liberty Square fue una experiencia inspiradora, con la gente de allí acercándose a dar la bienvenida a la producción.

“Para la gente que vive en ese barrio, diez años son un mundo, por la cantidad de luchas que enfrentan a diario”, dice Laxton. “Lo que intentamos demostrar en “Moonlight” es la fuerza de esas comunidades. Es la otra cara de un lugar que la mayoría sólo hemos visto en las noticias por la violencia o tragedias varias”.

MIAMI ES UNO MÁS

Muchas de las personas involucradas en la película, incluidos Jenkins, McCraney, Romanski y Rodríguez, nacieron en Florida. Cada uno de ellos se ha visto afectado por Miami de diferentes maneras.

Para McCraney, la ciudad es un lugar diferente a cualquier otro por la forma en que engulle y agarra a sus habitantes y a sus visitantes en un exuberante abrazo.

Para Ramírez, es la gente singular de la ciudad lo que más destaca y da su sabor único al área metropolitana, y a “Moonlight”. “La gente en Miami son personajes muy distintos”, explica Ramírez. “Tengo recuerdos vivos acerca de muchas personas. Es un ambiente acogedor y reconfortante, incluso si eres extranjero, Especialmente cuando encuentras lugares comunes con otros”.

Para Romanski, que dice que Miami es “un personaje muy importante en la película”, la luz del sur de Florida sigue siendo una de las características más palpables de la ciudad, bañando la historia con un distintivo resplandor. “La luz de Miami suele ser percibida como dura porque hay mucha luz solar directa”, explica. “Pero la humedad del aire le da una textura increíble. Combinada con la exuberancia del entorno, sientes cómo la luz se vuelve dolorosamente hermosa”.

LAS DOS MAMÁS DE LA PELÍCULA

Para equilibrar tanta masculinidad en “Moonlight”, hay un par de papeles femeninos dispares, pero a la vez similares, que abarcan diferentes aspectos de la maternidad y que son interpretados con la pasión unificadora de una recién llegada a la gran pantalla y de una profesional experimentada. La actriz británica Naomie Harris interpreta a la madre de Chiron, Paula, durante las tres etapas de una vida frenética devastada por la drogadicción.

En el primer capítulo, Paula es una madre soltera sobreprotectora que trata de alejar a su hijo de Juan, el narcotraficante local. En el segundo capítulo es ya una adicta que descuida las necesidades de Chiron y sólo se preocupa por conseguir su próximo chute. En el capítulo final, se reconcilia con el Chiron adulto tras años de distanciamiento.

Ramírez llevaba pensando en Harris desde principios de los 2000, cuando la actriz fue ovacionada por su bisceral interpretación en “28 días después” de Danny Boyle, un papel que requería una gran expresividad física y emocional.

Para Harris, una actriz de Cambridge que ni bebe, ni fuma, ni toma drogas, sumergirse en un personaje tan problemático y complejo fue una experiencia emocionalmente dolorosa. “Tenía que inventarme gran parte de su historia para poder interpretarla”, dice Harris.

Harris se preparó para el papel estudiando cómo era la vida de los drogadictos de la época en que Jenkins y McCraney eran niños, cuando el uso del crack en Estados Unidos estaba en pleno auge. Muchos de los adictos eran mujeres que también se dedicaban a la prostitución o habían sufrido abusos sexuales. “Se drogaban para adormecerse al no soportar las profundas heridas emocionales y el trauma que habían sufrido”, explica Harris. “Las drogas las transformaron, y la persona que había detrás quedó completamente oculta. Me fue mucho más fácil empatizar con Paula cuando la vi como una persona encerrada dentro de sí misma”.

Contrasta con el estado frecuentemente alterado de Paula la tranquila Teresa, la novia de Juan que se convierte en madre sustituta de Chiron. El casting de Teresa fue otro gran reto para Ramírez, que fiel al guión comenzó buscando actores latinos para lo que originalmente era un personaje cubano-americano.

“También pensamos que sería una gran oportunidad para que alguien apareciera de forma inesperada”, explica Ramírez. El productor Jeremy Kleiner instó al equipo de casting a considerar a alguien fuera de esos parámetros, pero acorde con la naturaleza desafiantemente inclasificable de la película. Ramírez reunió una extensa lista de opciones no convencionales, y al considerar el mundo de la música pensó en Janelle Monáe.