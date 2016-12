Las redes sociales lloran la muerte de la Princesa Leia

La actriz estadounidense Carrie Fisher murió este martes 26 de diciembre de 2016 a los 60 años de edad. El pasado viernes 23, sufrió un ataque cardíaco en un vuelo que la trasladaba de Londres a Los Ángeles, desde entonces su salud se vio comprometida y la atención del mundo del espectáculo se centró en su recuperación, lo cual. finalmente, no ocurrió.

Tras conocer su fallecimiento, su compañero de reparto en 'Star Wars', Mark Hammil, quien interpretó a Luke Skywalker, publicó en su cuenta de Twitter una fotografía con Fisher caracterizando a la famosa dupla galáctica.

Otro de los actores en manifestarse por la perdida de Fisher fue Billy Dee Williams. El intérprete afroamericano caracterizó a Lando Calrissian en la saga de George Lucas. Dee Williams expresó que la actriz "era una querida amiga, a la que respetaba y admiraba mucho".

I'm deeply saddened at the news of Carrie's passing. She was a dear friend, whom I greatly respected and admired. The force is dark today!