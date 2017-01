Las solicitudes para rodar películas y anuncios en Valencia se incrementan un 625% en un año

Etiquetas

El número de solicitudes recibidas para rodar anuncios, películas y otros productos audiovisuales en Valencia se ha incrementado en un 625 por ciento en un año, al pasar de las 21 peticiones registradas en 2015 a las casi 200 --196 en concreto-- de 2016.

Así se desprende de los datos de los que dispone la Valencia Film Office-Turismo Valencia, entidad que destaca que en 2016, gracias a todos los soportes puestos en marcha y la promoción en marcados --como el lanzamiento de la nueva web www.vlcfilmoffice.es, la publicación de la Guía de profesionales o la experiencia piloto 'Ruta cinematográfica'--, el interés por rodar en la capital del Turia se ha multiplicado por siete.

La estadística, consultada por Europa Press, recoge que, de los dos centenares de solicitudes realizadas, se han llevado a término una de cada tres. De estos proyectos, la mayor parte fueron anuncios (47), lo que supone el 24 por ciento del total, mientras que los largometrajes llegaron a 24, el 12 por ciento.

Además, hubo 27 peticiones para realizar sesiones de fotos; 17 programas de televisión y otras tantas para rodar cortos; 12 de videoclips; 14 documentales; 6 series; 6 vídeos corporativos; dos 'teasers' de largometrajes y una tv movie, entre otras iniciativas.

Hay que señalar que la Valencia Film Office tiene contabilizados --entre expedientes abiertos en el Ayuntamiento de Valencia, Ciudad de las Artes y las Ciencias y Turismo Valencia-- alrededor de 150 rodajes en al ciudad, que realmente serán más porque muchos se graban en interiores y otros no necesitan permisos al tratarse de equipos reducidos, explican.

En la lista de rodajes destacados de los últimos meses figuran el vídeo corporativo de Marks and Spencer y la campañas publicitarias de Vodafone, Burger King, Gioseppo, IVI y Springfield. Además, se han estrenado varias películas que han tenido como escenario Valencia: 'Cien años de perdón', 'La noche que mi madre mató a mi padre', 'My bakery in Brooklyn' y están a punto de llegar al gran público 'El Bar' --seleccionada para participar en la Sección Oficial de la 67 edición de la Berlinale--; 'Paella Today', 'Amar', 'Mil coses que faria per tú' y un capítulo de 'Dr Who'.

ACCIONES EN 2017

Desde la oficina han avanzado algunas de las próximas acciones que se van a desarrollar a lo largo de 2017 con el objetivo de seguir reforzando la imagen de Valencia como destino de cine. De esta manera, está revisto presentar un vídeo promocional de la Film Office y asistir a diversos mercados del sector, como el European Film Market en Berlín, el próximo mes de febrero; Festival de Málaga (marzo); Cannes Marché du Film (mayo); Cannes Lions (junio); San Sebastián (septiembre) y Focus Londres (diciembre).

En la misma línea, se lanzará una campaña promocional en medios especializados como 'The Hollywood Reportes', 'Variety', 'The Location Guide', 'Audiovisual 451' y 'Cine y Tele' y se prestara apoyo a festivales de cine locales con invitación a medios de comunicación nacionales e internacionales para difundir los certámenes e impulsar el destino.

Asimismo, se proyecta la celebración de unas jornadas sobre el audiovisual en Valencia, así como visitas de inspección, scoutings, con localizadores y productoras nacionales e y extranjeras.