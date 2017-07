La versión teatral de 'Dirty Dancing' llegará al Gran Teatro en octubre

Etiquetas

La versión teatral del clásico del cine 'Dirty Dancing' llegará al Gran Teatro de Córdoba el próximo mes de octubre, concretamente desde el día 4 al 8, bajo la dirección de Federico Bellone y producido por 'Lets Go', y cuyas entradas están ya a la venta.

Así lo ha indicado la productora en una nota en la que ha indicado que las funciones tendrán lugar los días 4 y 5 a las 20,30 horas y los días 6 y 7 a las 18,00 y a las 22,00 horas, mientras que el último día, el domingo 8 de octubre, habrá una única actuación a las 17,00 horas.

La propia autora del film, Eleanor Bergstein, ha sido la responsable de la adaptación teatral del musical. La película reinventó el género del baile con un nuevo estilo y una increíble historia que consiguió atrapar al espectador en su estreno en las salas de cine en 1987, siendo galardonada con diversos premios entre los que destaca el Óscar a la Mejor Canción Original por '(I've Had) The Time of My Life'.

Antes de su llegada a España, el musical se estrenó con un gran éxito en el Teatro Royal de Sydney, Australia, convirtiéndose en un fenómeno mundial con producciones en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Europa, donde ha batido records de taquilla en el West End de Londres (Reino Unido).