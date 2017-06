Primer paso para declarar Gaztambide como Zona de Protección Acústica, con reducción de horarios a bares

Etiquetas

Los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE, junto a las abstenciones de PP y Cs, han sacado adelante con dictamen favorable para su elevación al Pleno la declaración de Gaztambide como Zona de Protección Especial Acústica (ZPAE), que supondrá la reducción de horarios a discotecas, bares especiales y asimilables, y el adelanto de cierre de quioscos y terrazas.

Tras estudiar y aceptar la gran parte de las trece alegaciones presentadas por el PSOE, dado que el resto de grupos de la oposición no ha presentado ninguna al estar en contra de la medida, la comisión de Medio Ambiente y Movilidad ha aprobado el dictamen.

La declaración de ZPAE tiene como objetivo mejorar la calidad acústica a través de medidas dirigidas a reducir los niveles sonoros producidos por el tráfico rodado y el ocio nocturno y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los residentes en estas zonas, ha explicado el equipo de la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés. En la ciudad de Madrid ya existían tres ZPAE: Aurrerá, declarada en octubre de 2010; Centro, en octubre de 2012; y Azca-Avenida de Brasil, en enero de 2015.

El barrio de Gaztambide, en el distrito de Chamberí, ya estaba dentro de la ZPAE de Aurrerá, que ahora se actualiza, como marca la normativa y se amplía incluyendo las calles de Donoso Cortés, Fernández de los Ríos, Fernando el Católico, Meléndez Valdés, Rodríguez San Pedro, Isaac Peral, Arcipreste de Hita, Hilarión Eslava, Gaztambide, Andrés Mellado y Guzmán el Bueno.

Ante las quejas vecinales por el ruido producido por la actividad de ocio nocturno en el entorno de Aurrerá, el Ayuntamiento decidió extender el ámbito de la campaña de mediciones a fin de conocer el estado de la contaminación acústica en el resto del barrio de Gaztambide.

En la nueva campaña, que se desarrolló entre marzo y julio de 2015, se instalaron once terminales en nuevas localizaciones. Los resultados permitieron comprobar que se superaban los objetivos de calidad acústica durante el periodo nocturno de los días con actividad de ocio, por lo que delimitó el barrio como ZPAE, diferenciando tres zonas en función del grado de incumplimiento. En noviembre de 2016, la Junta de Gobierno aprobó inicialmente la ZPAE de Gaztambide y el Plan Zonal Específico de la misma y se abrió el periodo de alegaciones.

Con la nueva ZPAE quedarán establecidas tres zonas en función de los decibelios establecidos como límite de superación de contaminación acústica dividiéndose en alta, moderada y baja. La zona de contaminación acústica alta es aquella en la que se ha apreciado una superación de los objetivos de calidad acústica, en el indicador del nivel de ruido en periodo nocturno igual o superior a 10 decibelios. La moderada sitúa ese indicador entre los 5 y 10 decibelios y la baja no llega a 5.

ZONA DE CONTAMINACIÓN ALTA

En la zona de contaminación acústica alta se aplican las medidas más restrictivas, como la prohibición de abrir nuevos restaurantes, cafés espectáculo, salas de fiesta, discotecas, salas de baile y bares de copas, que además ven reducida una hora su cierre. En los ya existentes sólo se admitirán los cambios de actividad cuando sea a otra menos molesta, es decir, una discoteca podrá cambiar de actividad para ser restaurante pero no a la inversa.

Las terrazas también ven reducido su horario, que desde el 15 de marzo hasta el 31 de octubre será de 10 a 1 horas de viernes, sábado y víspera de festivo, y de 10 a 23 horas los lunes, martes, miércoles, jueves y domingo. El resto del año y para aquellas que tengan autorización para un período de funcionamiento anual el horario permitido será de 10 a 23 horas.

En la zona media se aplicará la restricción que impide abrir nuevos locales en el caso de restaurantes, cafés espectáculos, salas de fiesta, discotecas y bares de copas pero sí se podrán instalar bares o restaurantes con un determinado régimen de distancias. En las actividades existentes sólo se admitirán los cambios de actividad cuando ésta sea a otra menos molesta.

En los restaurantes, cafés espectáculo, salas de fiesta, discotecas, salas de baile y bares de copas se reduce en media hora su horario de cierre. Las terrazas reducen horario pero en menor medida, de modo que del 15 de marzo hasta el 31 de octubre podrán abrir de 10 a 1.30 horas viernes, sábado y víspera de festivo, y de 10 a 23.30 horas lunes, martes, miércoles, jueves y domingo. El resto del año y para aquellas que tengan autorización para un período de funcionamiento anual el horario permitido será de 10 a 23.30 horas.

En la zona de contaminación acústica baja se podrán abrir nuevos locales de ocio nocturno pero con un régimen de distancias entre el nuevo local y las actividades existentes, según éstas se encuentran en una zona de contaminación acústica alta (100 metros), moderada (75) o baja (50).

Se reduce el horario de cierre de las terrazas, aunque en menor medida que en el resto de las zonas, siendo del 15 de marzo hasta el 31 de octubre de 10 a 2 horas viernes, sábado y víspera de festivo, y de 10 a la medianoche lunes, martes, miércoles, jueves y domingo. El resto del año y para aquellas que tengan autorización para un período de funcionamiento anual, el horario permitido será de 10 a 00 horas.

Los espectáculos públicos de esparcimiento y diversión y las actividades recreativas de baile solamente podrán ser instaladas en edificios no residenciales. Tanto en la zona alta, como media o baja de protección, las licencias que caduquen tras la entrada en vigor del plan aprobado hoy serán renovadas con el carácter de nueva licencia, por lo que deberán someterse a las mismas condiciones que las actividades de nueva implantación.

CARTELES

Tras estudiar las alegaciones, se ha determinado que los horarios fijados para las terrazas y quioscos de hostelería y restauración podrán reducirse atendiendo a razones de interés general, así como cuando en el entorno próximo de la terraza existan quejas vecinales por el ruido. En todos los casos las terrazas y quioscos expondrán carteles recordando a los clientes el horario de cierre.

También se ha incluido el establecimiento de un plazo de seis meses para la realización de un estudio de movilidad en el ámbito de la ZPAE que permita identificar nuevas medidas de movilidad que permitan reducir los niveles de ruido debidos al tráfico rodado.

Además se habilitarán los medios humanos y materiales necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas y se creará una comisión de seguimiento de la ZPAE con vecinos, hosteleros y asociaciones de comerciantes para estudiar la evolución y posibles medidas adicionales.

El portavoz de Medio Ambiente de Ciudadanos, Sergio Brabezo, ha explicado que no están en contra de la ZPAE sino de su aplicación y ha identificado el foco de los problemas, el ruido provocado por la venta de alcohol las 24 horas, los lateros, el botellón, las fiestas en los patios interiores y las personas que hacen ruido al salir de los restaurantes de comida rápida. Brabezo ha apuntado que la Plataforma del Ocio dice que su aplicación afectará también a los comerciantes y supondrá la pérdida de 500 puestos de trabajo, directos e indirectos.

La directora de Sostenibilidad y Control Ambiental, Paz Valiente, le ha contestado que esa cifra le parece un "cálculo sorprendente" dado que la declaración zonal únicamente afecta a "once locales nuevos" y no tendrá afección alguna en los comerciantes.

El socialista Chema Dávila ha contestado a Cs que la ZPAE "no es un capricho sino la aplicación de la normativa" aunque reconocen que "no es el mejor instrumento" ya que habría que "darle muchas vueltas". Desde el PP Fernando Martínez Vidal ha remarcado que el problema del ruido no reside, en su mayoría, en los locales sino en los ciudadanos que no respetan el descanso, por lo que no entiende que se trate de "criminalizar la actuación de los empresarios".