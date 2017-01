Al menos 35 muertos y decenas de heridos en un ataque armado en un club de Estambul

Al menos 35 personas han muerto y varias decenas resultaron heridas en un ataque a mano armada dirigido por tres asaltantes disfrazados de Papá Noel, según testigos presenciales, en una conocida discoteca de la ciudad turca de Estambul, en plena celebración de Año Nuevo, informó la cadena NTV.

Los atacantes abrieron fuego con armas automáticas de manera indiscriminada desde la puerta del local, en el que se hallaban unas 800 personas celebrando la Nochevieja. El ataque ya ha sido calificad de cruel, vil y cobarde popr las autoridades turcas, que han hablado desde el primero momento de un acto terrorista.

Según medios locales, un policía y un civil perdieron la vida en la entrada del emblemático local Reina, en la orilla europea de la metrópolis. Se estima que en el momento del ataque habría más de medio millar de personas en el interior en plenas celebraciones de Año Nuevo. El ataque ha recordado al instante al ocurrido en Francia en el Bataclan.

breaking An armed attack on a local club, Reina, in #Istanbul. Many casualties reported. At least 2 dead and over 50 ambulances on scene pic.twitter.com/GF1vhcCoW7