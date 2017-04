El CAD festeja el Día de la Danza con la representación de 'Movimiento y Compás' este viernes en Marchena

Etiquetas

En el acto se dará lectura al Mensaje del Día Internacional de la Danza encargado a coreógrafa, bailarina y directora artística Trisha Brown

El Centro Andaluz de Danza, dependiente de la Consejería de Cultura, festeja el Día de la Danza, en colaboración con el Ayuntamiento de Marchena y la asociación 'Memoria y Dignidad', en el Auditorio Pepe Marchena, este viernes 28 de abril a las 21,00 horas, con la representación por parte de 40 alumnos del taller 'Movimiento y Compás' que aglutina las disciplinas contemporánea, española y neoclásica.

Además, según un comunicado, durante el acto se dará lectura al Mensaje del Día Internacional de la Danza encargado a la reconocida coreógrafa, bailarina y directora artística americana Trisha Brown antes de su fallecimiento (acaecido el pasado 18 de marzo), por lo que finalmente ha sido elaborado utilizando sus escritos, reflexiones y declaraciones y se publica además como homenaje a ella.

El taller está dividido en dos partes, la primera, 'Movimiento', consta de cinco piezas, dos de la especialidad de danza neoclásica y tres de danza contemporánea, coreografiadas por Carolina Armenta, Isabel Vázquez y Raúl Heras, junto a una creación colectiva del alumnado de danza contemporánea bajo la dirección coreográfica de Pilar Pérez Calvete. La segunda parte, 'Compás', cuenta con seis piezas de la especialidad de danza española, coreografiadas por Ana María Bueno, Miguel Ángel Corbacho, Rocío Coral y Rubén Olmo.

El Día Internacional de la Danza se celebra el 29 de abril desde que fue establecido en 1982 por el Comité Internacional de la Danza, del Instituto Internacional de Teatro (ITI). Esta fecha conmemora el nacimiento de Jean-Georges Noverre, bailarín y maestro considerado el creador del ballet moderno. Cada año, el ITI encarga a una personalidad conocida del mundo de la danza la redacción de un mensaje que es leído en todo el mundo. El objetivo de esta celebración y de ese mensaje es el de unir todas las danzas en este día para celebrar esta forma de arte y mostrar su universalidad.

Desde su creación en 1994, la misión fundamental del Centro Andaluz de Danza es el Programa de Formación y Perfeccionamiento en Danza Contemporánea, Española y Neoclásica, con el objetivo de que su alumnado pueda acceder al mercado nacional e internacional con los conocimientos necesarios para trabajar en las mejores compañías. Las instalaciones del Centro Andaluz de Danza (CAD) que se encuentran en el Estadio Olímpico y que desde 1997 se dedica a la formación de danza. En la actualidad es el único espacio de estas características que existe en Andalucía y en España, por lo que existe mucho reconocimiento exterior a la labor que lleva a cabo.

Una parte esencial de la formación que se imparte en el CAD es práctica y que se materializa con la creación de espectáculos que giran por los espacios escénicos de Andalucía que lo solicitan. La puesta en escena de estas coreografías son una herramienta imprescindible para su futuro desarrollo profesional. Por ello se realiza una intensa labor formativa a lo largo de nueve meses cada año, en los que tienen la oportunidad de aprender con maestros de reconocido prestigio en todo el mundo. En la actualidad el centro tiene unos 200 usuarios mensuales, y desde su creación han realizado 26 espectáculos, 300 representaciones e impartido 580 cursos.

La mayoría de los alumnos proceden de los conservatorios de Andalucía, y acceden al Centro mediante audición con 18 años cumplidos, edad en la que normalmente ya han finalizado su formación de grado medio en los Conservatorios, por lo que la formación impartida en el CAD viene a ser un complemento a la formación reglada, orientada a la inserción laboral.

El CAD ha tenido un papel decisivo en la creación y desarrollo del tejido profesional andaluz y tiene una importante presencia a nivel internacional, muchos de sus alumnos están presentes en importantes compañías de todo el mundo como Noordans Dance Co. (Suecia), Martha Gram. Dance Co (Estados Unidos), Jennifer Müller "The Work (Estados Unvidos), Tanzcomany Innsbruck (Austria), Wayne Mcgregor /Randon Dance y AKran Kan (Inglaterra), Cía Metros (Barcelona), Ballet Prejolcac (Francia), Les Ballet C. de la B (Bélgica), Ballet Nacional de España entre otros.