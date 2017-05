EL VIERNES COMIENZA LA V EDICIÓN DE ‘UNA MIRADA DIFERENTE’, EL FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS EN TORNO A LA DISCAPACIDAD

Etiquetas

El Centro Dramático Nacional presentó este miércoles la programación de ‘Una mirada diferente’, el festival de artes escénicas y discapacidad del Centro Dramático Nacional, que tendrá lugar del 26 de mayo al 4 de junio, con el objetivo de mejorar la visibilidad y la inclusión de los artistas con discapacidad en la vida cultural.La presentación, que ha tenido lugar en la sala principal del Teatro Valle-Inclán, sede del festival, contó con la presencia del director adjunto del Centro Dramático Nacional, Ángel Murcia; la codirectora de ‘Una mirada diferente’, Inés Enciso; la subdirectora de Fundación Universia, Sonia Viñas; la directora de la Unidad de Proyectos Sociales de la Fundación Vodafone España, Mar Fernández Morcillo; el agregado cultural adjunto de la Embajada de Estados Unidos, Ryan Matheny, y el director de British Council Spain, Andy Mackay.Enciso hizo hincapié en que la programación de esta edición sigue apostando por la excelencia y profesionalidad de los espectáculos, procurando siempre mostrar una diversidad de estilos, y tiene la intención de visibilizar los diferentes tipos de discapacidad.Los asistentes podrán disfrutar de nueve espectáculos diferentes durante los diez días que dura el festival, por el que pasarán compañías nacionales e internacionales, como por ejemplo, ‘Do You Know What You Are Doing Now?’, de la compañía norteamericana de danza inclusiva Full Radius Dance, o el espectáculo ‘Despiezados’, del grupo de música electrónica Naranja Imaginarion entre otros.Junto con estos espectáculos, también se podrá disfrutar de otras actividades como el taller que Full Radius Dance va a impartir para profesionales y amantes de la danza con y sin discapacidad gracias a la colaboración del Ballet Nacional de España, que lo acogerá en su sede o el taller infantil ‘Alicias buscan Maravillas’ a cargo de Lucía Miranda.Fundación Universia, con el apoyo de Banco Santander, participa como entidad patrocinadora y colaboradora del Festival desde el año 2013. Durante estos cinco años se han entregado 62 becas de formación a artistas con discapacidad y se han conectado a 242 personas con discapacidad vinculadas a las artes escénicas y musicales.Todas las funciones que se representan dentro del Festival son accesibles al público con discapacidad a través del programa Teatro Accesible y Fundación Vodafone España que incluye diferentes sistemas de accesibilidad como el sobretitulado, el bucle de inducción magnética, la audiodescripción o intérpretes en lengua de signos en escena.