El Christmas Market Puerto Portals amplía su apertura hasta el 8 de enero

Etiquetas

El Christmas Market Puerto Portals ha ampliado dos días más sus actividades, hasta el 8 de enero, ante la gran afluencia de público que ha acudido en esta sexta edición.

De este modo, los visitantes podrán seguir disfrutando de todas las actividades del Christmas Market durante el sábado 7 de enero, entre las 12.00 y 21.00 horas, y el domingo 8, de 12.00 a 19.00 horas.

Así, los niños de todas las edades podrán divertirse estos días de los diferentes talleres de aprendizaje del mercado navideño: taller de adornos, de juguetes, de galletas, de deseos, de regalos, de magia, de cupcakes por Anita's Cake o el taller holístico de Calamansa en el que se les introducirá al interesante mundo de la aromaterapia, según informa la organización en un comunicado.

Los más inquietos también podrán bailar en familia con 'The Mamas, The Papas & The Kids', practicar yoga y patinar en la pista de hielo de la Plaza Capricho, en la que además se podrán entretener con talleres, facepainting, animación infantil y fiestas.

Por otro lado, las familias podrán disfrutar hasta el jueves 29 de diciembre del 'Petit Cinema', unas sesiones de proyección de cortometrajes para niños, que se han organizado por primera vez en el Christmas Market y que están siendo, durante estas tardes, a las 17.00 horas, un punto de encuentro para todas las familias.

Para los que disfruten con la música, los grupos de música 'Monkey Doo' junto con el DJ 'Oh My Swing', 'Los Peligrosos Gentlemen' y 'Marino e Marini', así como las actuaciones de la escuela de danza Mª Antonia Mas o los Zancos del Circo Strombolli, harán cantar, bailar y maravillarse a los visitantes del mercado navideño en las próximas semanas.

Además, este jueves, a las 19.30 horas, tendrá lugar un gran concurso de baile swing con diferentes premios para las parejas ganadoras.

Los Reyes Magos llegarán a Puerto Portals en barco el 5 de enero por la tarde, a las 18 horas. A partir del día 3 se podrán depositar los 'especiales paquetes' en Capitanía, y para traer aún más felicidad a los niños, este año también se deberá dejar un juguete de segunda mano para la ONG Cáritas.