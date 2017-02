Más de 1.000 bailarines actúan en el Festival de Agrupaciones Coreográficas de Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Etiquetas

El escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2017 del Recinto Ferial acogerá este domingo, a las 17.00 horas, el Festival de Agrupaciones Coreográficas, que este año contará con la participación de las agrupaciones Are The Pump, Crew of Dreams, Funkiguachi, Odali, Moana, Tenerife Dance Proyect, Crazy Dancer, Los Bohemios, Ibaute, Loli Pérez, Azahar, Echeyde, Wild Dance y Yu-Funk.