El Festival de Itálica pone este fin de semana el broche de oro a dos semanas de danza internacional

Gsús Villaú cierra la programación 2017 con un espectáculo de danza urbana el viernes 14 y el sábado 15

El Festival Internacional de Danza de Itálica llega a su conclusión este fin de semana con la representación, este viernes 14 y el sábado 15 de julio, del espectáculo de danza urbana 'Ethnicity' a cargo de la compañía del coreógrafo sevillano Gsús Villaú. Su inclusión dentro de la programación de 2017 ha podido interpretarse como un guiño a un público más joven, con el que se ha pretendido poner el broche de oro a estas dos semanas de danza internacional en los espacios patrimoniales del Teatro Romano y el Monasterio de San Isidoro del Campo.

Según un comunicado, la organización del Festival de Itálica ha mostrado su satisfacción por la buena respuesta del público de la provincia a esta edición. Así, se han agotado las localidades para los espectáculos de las compañías de Patricia Guerrero ('Catedral'), el día 11 de julio; Isabel Vázquez ('La maldición de los hombres Malboro'), los días 12 y 13; y Raquel Madrid & Javier Vila ('Tratado de sueños de andar por casa'), en todas sus representaciones entre los días 2 y 13 de julio. En el resto de espectáculos y a falta de completarse los datos oficiales, la asistencia de público se ha situado "por encima de la media" de los aforos.

No en vano, la previsión por parte de la organización del festival, y en función del ritmo de ventas, es que también se pueda colgar el cartel de 'no hay billetes' para las representaciones de este último fin de semana.

Concebido de forma exclusiva para el Festival de Itálica por el propio Gsús Villaú --en este caso, en funciones de director artístico-- y el guionista Avelino Piedad, 'Ethnicity' es un espectáculo basado en el origen y las influencias de la danza urbana. En él asistimos a un viaje por diversas culturas y bailes de estilo africano (tribales), asiático (danza del vientre), árabe, etcétera, que unen los movimientos tradicionales con la cultura urbana moderna.

Para fundir esas tradiciones se ha contado con la colaboración de una serie de coreógrafos procedentes de países como Letonia, Inglaterra, Eslovenia y también España, a los que se ha elegido en función de su cercanía con los estilos abordados. El director artístico detrás de 'Ethnicity', Gsús Villaú, ha estado considerado como uno de los mejores representantes de la danza urbana en nuestro país, y es conocido tanto por su participación en programas televisivos (Factor X, Fama a bailar), como por su labor en exitosos espectáculos (Hoy no me puedo levantar) y al frente de la academia On Dance Studios.