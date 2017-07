El líder de Green Day sobre el accidente mortal en el Mad Cool: "Si lo hubiéramos sabido antes no habríamos tocado"

Etiquetas

El líder de Green Day, Billie Joe Armstrong, ha difundido a través de Instagram una instantánea del homenaje que se rindió al bailarín Pedro Aunión este sábado en el Mad Cool, acompañada de un mensaje en el que reafirma que no sabían lo que había sucedido en el escenario principal del festival, en alusión al accidente mortal. "Si lo hubiéramos sabido antes no habríamos tocado. No somos gente sin corazón", ha asegurado.