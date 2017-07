El coreógrafo Gsús Villaú estrena un nuevo espectáculo de danza urbana en el Festival de Danza de Itálica

Etiquetas

El montaje 'Ethnicity' refleja influencias multiculturales de este tipo de baile mediante piezas ideadas por artistas de renombre internacional

El Festival Internacional de Danza de Itálica acogerá el 14 y 15 de julio en el Teatro Romano, el estreno de un nuevo espectáculo firmado por el coreógrafo Gsús Villaú y titulado 'Ethnicity'. De esta forma y tras programar por primera vez danza urbana en su pasada edición, el Festival de Itálica vuelve a apostar por este estilo con el que "se busca atraer hacia el evento a un público más joven", ha indicado su directora, Victoria Guzmán.

Según un comunicado, se ha contado por segundo año consecutivo con Villaú, otorgando dos días a la representación de esta obra, con la que además "se ha tratado de elevar el nivel de las coreografías, implicando a creadores de relevancia internacional", ha señalado Guzmán.

Concebida de forma exclusiva para el Festival de Itálica por el propio coreógrafo sevillano --en este caso, en funciones de director artístico-- y por Avelino Piedad, ha tenido como punto de partida el origen y las influencias de la danza urbana: "Este tipo de baile nace en Estados Unidos de forma reciente", ha explicado Piedad, "pero en estas décadas se ha ido extendiendo y ya hay dos o tres generaciones que lo han adaptado a su propia tradición cultural, ya sea japonesa, africana o europea". Así, añade que en "Ethnicity asistimos a la confluencia de estilos africanos (tribales), asiáticos (danza del vientre), árabes, etcétera", que "tratan de encontrarse con el resto sin conflicto, uniendo movimientos tradicionales con la cultura urbana moderna".

Más que de fusión, por tanto, este espectáculo habla de "un vínculo entre esas culturas diversas, un viaje a través de ellas", en palabras del guionista y ayudante de producción. Esta temática no se refleja solo en los movimientos, sino en una cierta estética "con muchas influencias, pero no muy explícitas". Para fundir esas tradiciones se ha contado con la colaboración de una serie de coreógrafos procedentes de países como Letonia, Inglaterra, Eslovenia y también España, a los que se ha elegido en función de su cercanía con los estilos abordados: "Todos conocían el guion de la obra y la estructura global, pero han tenido libertad creativa", ha explicado Piedad. Sus coreografías han sido llevadas a escena por un total de 13 bailarines nacionales que han destacado por ser "muy versátiles y flexibles en cuanto a su forma de entender la danza".

El director artístico detrás de 'Ethnicity', Gsús Villaú, está considerado como uno de los mejores representantes de la danza urbana en nuestro país, y es conocido tanto por su participación en programas televisivos (Factor X, Fama a bailar), como por su labor en exitosos espectáculos (Hoy no me puedo levantar) y al frente de la academia On Dance Studios. Desde su compañía se ha valorado como "muy positivo" el hecho de que el Festival de Itálica vuelva a conceder espacio a la danza urbana, ya que en opinión de Avelino Piedad este estilo "suele relegarse a competiciones y otro tipo de eventos que no tienen la misma consideración desde el punto de vista escénico".