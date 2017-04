Joaquín Cortés estrenará su 'Esencia' en el Teatre Tívoli, un "regalo al público fiel"

Etiquetas

"Me queda poco tiempo, pero mientras me quede fuerza, seguiré subiendo a los escenarios"

El bailaor y coreógrafo cordobés Joaquín Cortés estrenará mundialmente el 11 de mayo en en Teatre Tívoli de Barcelona su nuevo espectáculo 'Esencia', su particular "regalo al público fiel" que le ha seguido los 36 años que lleva sobre las tablas.

En rueda de prensa en Barcelona, el bailaor ha explicado que esta obra --surgida de un café con una amiga en Barcelona y de la insistencia de todos por que volviera-- es "en agradecimiento" a quienes creen en él.

En 11 únicas funciones, el espectáculo cuenta con nueve bailarinas, un bailarín, una bailaora y un equipo de 17 músicos en directo: "Me gusta que haya gente con mucha calidad", ha dicho el bailaor, que lidera una compañía de unas 40 personas.

Durante una hora 40 minutos, sin pausa, Cortés desgrana su sueño, sus ideas y su personal sello de fusión flamenco, danza clásica, contemporánea y española: "Tenía ganas de devolver ese cariño y dar las gracias a ese público que ha estado ahí".

"Me queda poco tiempo. No sé cuánto, pero mientras me quede fuerza, seguiré subiendo a los escenarios", ha añadido Cortés, y ha señalado que sus espectáculos requieren un gran esfuerzo.

Sobre su legado, ha dicho: "Fui un rebelde con causa y demostré que había que innovar y hacer algo contemporáneo. Fui un visionario", lo que le ha valido un gran reconocimiento internacional, ha subrayado.

PATRIMONIO UNIVERSAL

"En España te tienes que morir para que te reconozcan", ha lamentado Cortés, que si bien tiene su legado artístico reconocido como Patrimonio Universal de la Humanidad, ha asegurado que hay muchos premios que no tiene.

Ha criticado a los políticos por no apoyar la cultura --que junto a la educación es la base de cualquier país--, pese al gran "talento natural" de España.

Desde Nueva York, Moscú, Miami y Tokyo le están insistiendo para que organice una escuela internacional: "Me ponen la sede y un presupuesto anual, mientras que aquí aún estoy esperando respuesta", ha dicho sobre el desinterés de España por la cultura.

Después de mucho tiempo persiguiéndose para que interprete papeles cinematográficos --como actor, no como bailaor-- ha dicho que por fin ha dado el sí a una producción norteamericana independiente que se rodará en Nueva York hacia finales de año, de la que no ha desvelado más detalles.

Asimismo, sobre su participación en 'talent shows' televisivos en Portugal e Italia, ha añadido que si bien al principio se había resistido, luego ha constatado que es bonito dar consejo, y ha agregado: "Aquí son de poca calidad y te quieren pagar poco, 20 veces menos que en Italia, por el hecho de que has nacido aquí".

Con todo, Cortés ha asegurado sobre su interés en ser padre: "Estoy en ello. Soy gitano, y me gustaría tener ocho hijos, pero eso es imposible".