Joaquín Cortés estrena este jueves su 'Esencia' en el Teatre Tívoli

"Me queda poco tiempo, pero mientras me quede fuerza, seguiré subiendo a los escenarios"

El bailaor y coreógrafo cordobés Joaquín Cortés estrenará mundialmente este jueves en en Teatre Tívoli de Barcelona su nuevo espectáculo 'Esencia', su particular "regalo al público fiel" que le ha seguido los 36 años que lleva sobre las tablas.

En rueda de prensa en Barcelona, el bailaor explicó que esta obra --surgida de un café con una amiga en Barcelona y de la insistencia de todos por que volviera-- es "en agradecimiento" a quienes creen en él.

En 11 únicas funciones, el espectáculo cuenta con nueve bailarinas, un bailarín, una bailaora y un equipo de 17 músicos en directo: "Me gusta que haya gente con mucha calidad", ha dicho el bailaor, que lidera una compañía de unas 40 personas.

Durante una hora 40 minutos, sin pausa, Cortés desgrana su sueño, sus ideas y su personal sello de fusión flamenco, danza clásica, contemporánea y española: "Tenía ganas de devolver ese cariño y dar las gracias a ese público que ha estado ahí".

"Me queda poco tiempo. No sé cuánto, pero mientras me quede fuerza, seguiré subiendo a los escenarios", añadió Cortés, y señaló que sus espectáculos requieren un gran esfuerzo.

Sobre su legado, dijo: "Fui un rebelde con causa y demostré que había que innovar y hacer algo contemporáneo. Fui un visionario", lo que le ha valido un gran reconocimiento internacional, subrayó.