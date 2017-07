Mad Cool asegura que una persona de la organización estuvo "en todo momento" con las hermanas de Pedro Aunión

Etiquetas

Los responsables de Mad Cool han asegurado este martes que una persona de la organización estuvo "en todo momento" con las hermanas del bailarín Pedro Aunión después de que este perdiera la vida al caer al vacío durante una actuación de danza aérea, ya que la persona de producción que las acompañó es "obviamente" de la organización.

"La persona de producción que las acompaña en todo momento es, obviamente, de la organización", ha aclarado un portavoz en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha explicado que el director del evento, Javier Arnaiz, y el resto de los directivos, se encontraban atendiendo a los responsables judiciales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los responsables de Mad Cool han hecho esta aclaración después de que Mónica Aunión, una de las hermanas del bailarín, declarara en una entrevista en Telemadrid que no sintió a su lado a la organización en ese momento. Según su relato, fue una persona del equipo de producción la que les confirmó el fallecimiento de su hermano y les dijo que no se podían ir hasta que no llegara el juez y levantara el cadáver, y esta persona fue la que estuvo con ellas.

"Tuvieron que ser unas amigas de mi hermana las que nos vinieran a recoger y nos llevaran a casa", ha indicado. "En ese momento no es que sintiera yo mucho a la organización a nuestro lado, estábamos mi hermana y yo, pero no tengo una visión clara al respecto", ha comentado.

Los responsables de Mad Cool han hecho hincapié en que "ella misma afirma que estuvo acompañada en todo momento por una persona de producción de la propia organización", y han agregado que hay que tener en cuenta que la hermana del bailarín "se encuentra en situación, lógicamente, de afectación".