Marcos Morau, Carme Portaceli, Casany, Cardeña y Maduixa, entre los finalistas valencianos a los Premios Max

Etiquetas

Destacan los artistas de la Comunitat nominados por producciones de otras CCAA en una edición que acogerá València el próximo 5 de junio

El coreógrafo de Ontinyent y Premio Nacional de Danza Marcos Morau, la dramaturga Carme Portaceli, los actores Josep Manel Casany y Chema Cardeña y las compañías Maduixa y Wichita CO son algunas de las apuestas de la Comunitat en la lista de finalistas de la próxima edición de los Premios Max, que acogerá el Palau de les Arts Reina Sofía de València el 5 de junio.

En la nómina definitiva de artistas que optan a llevarse un galardón, destaca la presencia de valencianos que trabajan en producciones de otros puntos de España.

Es el caso de Marcos Morau, natural de Ontinyent e impulsor de la compañía residente en Barcelona La Veronal. El coreógrafo es uno de los artífices de la producción de danza 'Oskara', la favorita de los Premios Max 2017 al hacerse con un total de siete nominaciones. En una situación similar se encuentra otra valenciana, Carme Portaceli, nominada por una producción catalana, 'Només són dones', que aspira a cuatro galardones. El trío de favoritos lo completa el espectáculo de danza 'Caída del cielo', también con cuatro nominaciones, ha informado este miércoles 19 de abril la Fundación SGAE, que organiza estos premios.

En concreto, el montaje 'Oskara', obra del coreógrafo Marcos Morau (La Veronal) con Jon Maya (Kukai Dantza), aspira a los premios a Mejor espectáculo de danza, Mejor producción privada de artes escénicas, Mejor diseño de espacio escénico, para el propio Morau, mejor diseño de vestuario, Mejor diseño de iluminación, Mejor intérprete masculino de danza y Mejor elenco de danza.

'Nomes són dones' es finalista en las categorías de Mejor espectáculo de teatro, Mejor autoría teatral (Carme Portaceli), Mejor composición musical para espectáculo escénico y Mejor dirección de escena.

En este grupo de nominados valencianos por su labor en proyectos de fuera de la Comunitat figura también Juanjo Llorens, que luchará por la distinción al Mejor diseño de iluminación por su trabajo en el 'Hamlet' de Kamikaze y el Compañía Nacional de Teatro Clásico.

ACTORES

Además, dos actores de la Comunitat han conseguido colocarse entre los finalistas. Se trata de Josep Manel Casany, nominado en la categoría de Mejor protagonista por 'Hamlet canalla' junto a Ramon Madaula ('A teatro con Eduardo') y Ángel Ruiz ('Miguel de Molina al desnudo'); y Chema Cardeña, que aparece entre los destacados como Mejor actor de reparto por 'Shakespeare en Berlín'. Tendrá que competir con Paco Ochoa ('El laberinto mágico') y Álvaro Tato por 'Cervantina. Versiones y diversiones sobre textos de Cervantes').

La compañía de Sueca Maduixa Teatre llega a estos Max con fuerza al conseguir dos nominaciones para su montaje 'Muliër', finalista como Mejor espectáculo de calle y Mejor composición musical para espectáculo escénico (Damián Sánchez).

Por su parte, Wichita CO, tras haber sido nominada el pasado año como Mejor espectáculo revelación por 'Nosotros no nos mataremos con pistolas', repite en esta vigésima edición con 'A España no la va a conocer ni la madre que la parió', que se las verá con 'inTarsi', de Compañía de Circo 'eia' y 'Los Malditos' de Unahoramenos Producciones.

También habrá representación de la Comunitat en la sección de Mejor autoría revelación, con la argentina afincada desde finales de los noventa en València Iaia Cárdenas, seleccionada por 'Síndrhomo'.

JURADO

El jurado de los Max, presidido por Alfonso Plou, ha estado compuesto por Pascual Carbonell, Marta Carrasco Benítez, Norka Chiapusso, Mudit Grau, Susana Sánchez, Alicia Soto, Ana Fernández Graciani y Emmanuel Berruezo (Manuel Segovia).

Un total de 112 espectáculos de los 311 inscritos han sido seleccionados para participar como candidatos en esta edición. Además de las 23 categorías a concurso --con la incorporación del Espectáculo de Calle-- se conceden tres premios especiales: Contribución a las Artes Escénicas, que se ha otorgado a la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro; Honor, que se anunciará el próximo 26 de abril, y Aficionado, que se fallará el 10 de mayo.

Los ganadores de la 20 edición de los Premios Max de las Artes Escénicas se darán a conocer el próximo 5 de junio en la gala que se celebrará en el Palau de les Arts de Valencia. Este año, los Premios Max cuentan con la colaboración de la Generalitat Valenciana.