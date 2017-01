Rafa Méndez vuelve a formar parte del jurado de un talent show

Etiquetas

Rafa Méndez ha estado siempre ligado a la televisión, pero ahora vuelve a la primera liga como imbatible juez de 'Tú sí que sí', la secuela de 'Tú sí que vales' ahora en La Sexta. El coreógrafo más 'amazing' llega al programa producido por Gestmusic para encontrar al mejor talento y lo hace sin complejos y muy firme con sus convicciones. Claro, preciso y letal.

RAFA MÉNDEZ: "SOY EL DE SIEMPRE, QUIZÁ UN RAFA QUE SE LO HA PASADO MUY GUAY"

CHANCE: Rafa de nuevo en otro 'got talent', ¿qué diferencias hay respecto a los que ya hemos visto?

Rafa Méndez: No es otro 'got talent', es 'Tú sí que sí', son caras diferentes, talentos diferentes y todo diferente. Lo hemos pasado muy bien. Ha sido todo muy fácil, muy natural. La Pedroche es una bomba, está muy buena; Soraya es genial y con Silvia éramos colegas porque nos conocíamos de antes.

CH: Soraya ha dicho que vamos a encontrar un Rafa que antes no conocíamos o que desconocíamos.

R.M: Soy el de siempre, quizá un Rafa que se lo ha pasado muy guay. Si tengo que decir "no" a alguien que no me gusta pues lo digo como lo digo. Vais a ver a una persona que no está con rollos y postureos, está currando y divirtiéndose y disfrutando de los compañeros y de la vida.

CH: Te conocimos y nos quedamos prendados de ti en fama, no sé si vas a tener esa carácter duro que conocíamos allí, ¿vas a ser el malo de la película?

R.M: Yo, como bailarín que soy, no soy malo, soy muy exigente. Sin embargo, nunca le voy a decir a nadie que no se dedique a esto, que sea feliz en lo que haga, pero si lo estás haciendo mal yo voy a darte mi opinión.

CH: ¿Lo has pasado mal a la hora de dar una valoración negativa a algún concursante?

R.M: No, no tengo ningún tipo de pena a la hora de decir que no porque es espectáculo; las penas reales están en otros lugares. Decirle "no" a una persona también le ayuda. Hay que ganar treinta mil euros y lo gana el mejor.

CH: Se ha hablado en la rueda de prensa de que ha habido mucha complicidad. No sé si también ha pasado esa barrera de lo profesional a lo personal. Soraya está embarazada no sé si habéis tenido alguna anécdota con ella y su pequeño retoño.

R.M: Soraya estaba muy delicada, muy sensible. Date cuenta de que ella era dos, ella y su niña, pero hay muy buen rollo.

CH: Ahora que has estado un poquito más cerca de Cristina Pedroche, ¿entiendes todo ese foco mediático que ella genera?

R.M: Cristina está muy buena y ella ahora mismo puede hacer lo que le dé la gana. Que lo haga, que se divierta y disfrute. Seguramente habrá que hablar de algo y le toca ahora que sea ella, que le dure muchos años. Es una tipa fantástica, sabe perfectamente lo que está haciendo y cómo lo hace. Ella es la de barrio, pero es muy sofisticada a la vez, tiene esa cosa que mola porque al final lo natural mola mucho. Espero que no lo pierda nunca porque es maravilloso. A mí personalmente es algo que es prioritario en una persona, el ser como es y ella mola por eso.

CH: ¿Qué opinión te merece el vestido que lució en las campanadas?

R.M: Me parece que está muy buena para ponérselo. ¿Sabes lo que pasa? Que para mí no es importante. Me parece que está en su momento y que ella está muy buena, está jugándosela, está haciendo espectáculo y está disfrutando. Hay mucha gente en el hospital sentada esperando diagnósticos de vida y ella si se puede poner en tanga y con dos pezoneras el próximo año que lo haga porque es vida.

CH: Decían que no ensalzaba mucho la figura, que ella es mucho más ¿Os conocíais de antes?

R.M: A Cristina la conozco desde 'Sé lo que hicistéis' cuando iba con la alcachofa a los estrenos coincidíamos, siempre ha sido muy amorosa, siempre ha sido una niña muy guay, muy sonriente.

CH: ¿Cómo ha sido trabajar con Soraya?

R.M: Soraya es una bomba y con Silvia hemos formado un equipo de verdad.