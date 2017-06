Víctor Ullate presenta 'Carmen', una adaptación de la ópera original con una protagonista "más transgresora y liberal"

Etiquetas

El coreógrafo y bailarín Víctor Ullate ha presentado este miércoles, 21 de junio, en el Teatro Real de Madrid su nuevo espectáculo 'Carmen', una adaptación de la ópera con música de Georges Bizet y libreto de Ludovic Halévy y Henry Meilh, estrenada en 1875. La propuesta de Ullate se estrenará el próximo 30 de junio en El Escorial (Madrid), y tras viajar por varias ciudades de España, regresará a la capital, a los Teatros del Canal, el 31 de agosto.

En rueda de prensa, Ullate ha señalado que este año 'Carmen' regresa con una protagonista más "transgresora y liberal" pero manteniendo la misma esencia de la ópera original. "No he querido hacer un ballet, he querido hacer un espectáculo", ha asegurado, tras expresar que para él ha supuesto "un gran reto" hacer una adaptación de una historia que está tan "trillada".

La ópera original, ambientada en la Sevilla del siglo XIX, narra la historia de una mujer, Carmen, que seduce a un soldado: el cabo don José. La relación amorosa entre ambos provoca que José renuncie a su anterior amor y abandone la milicia, convirtiéndose en un bandolero. Sin embargo, cuando se entera de que Carmen ha comenzado una relación con un torero, llamado Escamillo, José, celoso, decide asesinarla.

En esta ocasión, Ullate da vida a una Carmen que es "modelo de alto standing" por el día pero prostituta por la noche. Sus dos amigas son dos travestis, y José, en esta ocasión, es el jefe de policía, según ha explicado. "La Carmen de ahora es más liberal, es una top model ninfómana que hace lo que le apetece y saca partido de ello", ha señalado.

Asimismo, ha añadido que la música acompaña la "extremada sensualidad" de la protagonista. "Carmen va al límite de la provocación, pero disfruta de todo ello", ha relatado para expresar que la protagonista es "el reflejo" de "la liberación del ser humano". "Muchas mujeres querrían hacer lo mismo y no se atreven por miedo a la reacción de la sociedad. Ella es la libertad en sí", ha expresado.

En cuanto a la obra, Ullate ha aseverado que "todo el mundo la va a entender" puesto que "tiene la misma esencia y emociones que la Carmen de siempre". Además, ha añadido que es "una obra muy divertida" con la que el público se reirá en varias ocasiones, pero que alternará también "momentos trágicos". Igualmente ha destacado que en esta ocasión la pieza no contará con tópicos de España. "Queríamos hacer algo diferente. No hay ni un abanico", ha bromeado.

El encuentro ha contado también con la presencia del director de la oficina de cultura y turismo de la comunidad de Madrid, Jaime de los Santos; el director artístico del Teatro Real, Juan Malabosch; y el director artístico de la Fundación Víctor Ullate, Eduardo Lao, quien ha subrayado que Ullate le da "una perspectiva contemporánea" a la obra que "no va a dejar indiferente", y que esta 'Carmen' es "mucho más que música". "En esta ocasión, los cuerpos, la estética y los movimientos se ponen al servicio de la belleza", ha dicho.

"NO SON BAILARINES, SON ARTISTAS"

En este contexto, Ullate ha querido destacar la labor realizada por parte de los bailarines, quienes, a su juicio, "no son bailarines, son artistas", puesto que la interpretación es "fundamental" y "marca la diferencia". "Cada vez hay menos artistas en la danza. Se focaliza en la técnica, que es importante, pero también es realmente necesario que los bailarines sean actores" ha declarado tras destacar que también es importante que se "trabaje en equipo".

Por su parte, el bailarín Josué Ullate, quien interpreta a José, ha señalado que "ha descubierto el mundo de la interpretación" y que "ha crecido como bailarín y como persona" con el personaje de José. "Quiero que la gente salga del teatro recordando a Carmen, pero también a Don José", ha expresado tras explicar que se trata de un personaje "muy fuerte y maduro" que "descubre a una mujer que le pone el mundo patas arriba".

Por último, Víctor Ullate ha adelantado que en febrero de 2018 una productora de Berlín va a reponer el ballet del 'Quijote' que el coreógrafo estrenó a finales de los noventa, y fue "todo un éxito". Preguntado por la continuidad de su carrera, ha desvelado que está en un momento de su vida en el que "quiere hacer cosas diferentes". "No sé cuánto tiempo tardaré, pero va a llegar el día en el que diga adiós", ha concluido.