El XVII Encuentro de Gigantes de Aragón reunirá en Teruel a 123 gigantes de toda la Comunidad

Teruel acogerá este domingo, día 28 de mayo, el XVII Encuentro de Gigantes de Aragón, con la participación de 123 gigantes llegados desde distintos puntos de la Comunidad autónoma. Cada grupo va acompañado de su correspondiente comparsa e invitados, con lo que se espera que casi mil personas se desplacen hasta la capital turolense para participar en el encuentro.

Asisten un total de 24 localidades, cinco de Huesca (Ayerbe, Barbastro, Fraga, Huesca y Sena), doce de Zaragoza (Alagón, Belchite, Borja, Calatayud, Cariñena, Épila, Gallur, La Almunia, Luceni, Maleján, Ontinar del Salz y Zaragoza) y siete de Teruel (Alcorisa, Andorra, Híjar, La Puebla de Híjar, Mas de las Matas, Teruel y Valdealgorfa).

Sena, Valdealgorfa y Escuela de Xixena (Zaragoza) participan con un gigante, mientras que las delegaciones más numerosas son Alcorisa, con 13, Zaragoza, con 12, Teruel, con 8 y La Puebla de Híjar, con 7. Los gigantes irán acompañados de 272 porteadores y 323 músicos.

La recepción de las comparsas comenzará a las 9.00 horas en el Paseo del Óvalo y a partir de las 10.00 horas se repartirán los almuerzos en la Plaza de los Amantes. A las 10.30 horas comenzará la plantada de gigantes a lo largo del Paseo del Óvalo convirtiendo ese punto de la ciudad en un escaparate de las tradiciones aragonesas.

A las 11.30 horas se iniciará el pasacalles hacia las calles Nueva, Amargura, Joaquín Arnau, Miguel Vallés, Portal de Valencia y plaza de San Juan, donde habrá otra plantada de gigantes y se presentará a cada una de las comparsas. Aquellas que lo deseen podrán realizar un baile individual.

A las 12.30 horas se reanudará el pasacalles por calle San Juan, plaza del Torico, El Salvador, Yagüe de Salas y plaza de la Catedral, donde todos los gigantes participarán en dos bailes: 'La Jota del último toro' y 'Ball de Benasque'. Sobre las 13.30 horas continuará el pasacalles por la calle Santa Emerenciana, plaza de la Marquesa, calles Rubio y Tozal para terminar en la plaza Domingo Gascón.

La jornada finalizará con una comida de convivencia de las comparsas participantes en el Palacio de Exposiciones y Congresos, donde se hará entrega de un recuerdo a los grupos, que consiste en una tabla con la imagen de los nuevos gigantes turolenses de Diego o Isabel al estilo de la decoración mudéjar de la techumbre de la catedral.

GRAN COLABORACIÓN

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Teruel, Javier Domingo, ha invitado a todos los turolenses a disfrutar de este encuentro, que se desarrolla por primera vez en la ciudad. "No somos conscientes de lo que es esto. Yo hasta que lo vi el año pasado en Borja no me lo podía ni imaginar. Si ver a nuestros ocho gigantes ya impresiona, imaginad lo que será con 123", ha indicado.

El responsable de la organización del evento ha agradecido la colaboración de la comparsa de Teruel, Interpeñas, la Escuela de Música, CRDO Jamón de Teruel, Policía Local y Protección Civil y también ha destacado la participación de ATADI ya que sus usuarios serán los encargados de acompañar a cada comparsa con su estandarte, y ha dado las gracias a la Junta de Hermandades por dejar que los gigantes se pudieran guardar en la iglesia de San Martín.

Por su parte, Jorge Martín, de la comparsa turolense, ha resaltado que al encuentro de Teruel acude el mayor número de gigantes registrado en la historia de estos eventos "y aquí tardaremos muchos años en volver a ver algo así". Tras explicar el programa de actos, ha destacado el paso por la Plaza del Torico "donde cada localidad podrá hacerse fotos con nuestro torico".

El responsable de la música tradicional en la comparsa turolense, José Manuel Alba, ha advertido de la dificultad de coordinar los dos bailes finales en los que todos los músicos tocarán a la vez y todos los gigantes bailarán a la vez. "Será complicado, pero muy bonito. Espero que todo el mundo aprecie el esfuerzo que ha supuesto organizar este encuentro ya que va a ser algo impresionante, espectacular", ha agregado.

PEÑISTAS

Interpeñas aporta 18 personas que colaborarán en la organización. Su presidente, Ignacio Jiménez, ha felicitado "tanto al Ayuntamiento como a nuestra comparsa por el esfuerzo que han realizado para que la ciudad de Teruel pueda tener la suerte de disfrutar de este encuentro".

Además de la importancia de esta actividad para los propios turolenses, el concejal ha resaltado la promoción de la ciudad que se va a llevar a cabo con el encuentro, que se ha concedido a Teruel este año por celebrarse los 800 Años de los Amantes.

El diseño y elaboración de los recuerdos que se van a llevar los participantes con las imágenes de los Amantes es de Toni Alcaine y David Sánchez, y el realizador turolense Fran Muñoz será el encargado de recoger en un vídeo lo más destacado de la jornada.