El Museo Oteiza programa cuatro jornadas de puertas abiertas y un concierto por el Día Internacional de los Museos

El Museo Oteiza celebrará el Día Internacional de los Museos con un programa de jornadas de puertas abiertas entre los días 18 y 21 de mayo, en los que ofrecerá una visita guiada gratuita al espacio, así como la actuación de la formación coral In Tempore Abesbatza.

La primera de las cuatro jornadas de puertas abiertas se iniciará el jueves 18, día que también se ofrecerá una visita guiada gratuita al espacio, a las 12 horas.

Durante las tres jornadas siguientes, el acceso al Museo seguirá siendo gratuito y el sábado día 20 tendrá lugar el concierto especial (12.30 horas) ofrecido por la formación coral In Tempore Abesbatza, dirigida por Carlos Etxeberria.

El programa de este concierto está centrado en la interpretación de obras de autores contemporáneos y su programa incluye Veni Sancti Spiritu (movimiento IV) y Agnus Dei (movimiento V) de la obra Lux Aeterna (1997) de Morten Lauridsen, Gwnewch, Pethau Bychain (movimiento V) y Byddwch Lawen (movimiento I) de la obra Dewi Sant (1999), de Karl Jenkins, así como Dark Night of the Soul (2010) y Luminous Night of the Soul (2011), de Ola Gjeilo.

La música de estos tres compositores, de diferentes estilos y tendencias, agrupada en un mismo programa, ofrece un concierto plagado de contrastes y matices, exponente claro de la evolución y los derroteros de la música coral contemporánea.

In Tempore Abasbatza es una formación navarra, nacida originalmente en 1955 como Coral San José de Pamplona y que centra una parte de su repertorio en la difusión de la música coral actual.

Durante estas jornadas de puertas abiertas, los visitantes podrán acceder a la exposición 'Oteiza 1908-2008. La colección', que ofrece un recorrido integral por la evolución de la obra escultórica del artista y conocer el espacio proyectado por el arquitecto Sáenz de Oiza, así como visitar la Casa taller y la exposición temporal 'Mutación poética. Naturaleza viva en los objetos de Ángel Ferrant, 1945-1950'.

Este proyecto expositivo propone un espacio de reflexión en torno a la relación entre naturaleza y escultura en la obra del artista, a través del recorrido por un conjunto de 60 esculturas, fotografías originales del autor y elementos documentales, que muestran la huella de lo natural en la obra de este artista, que participó en el proceso de revisión y transformación de lo escultórico, con los trabajos desarrollados en la década de los cuarenta del siglo XX.