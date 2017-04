ÚLTIMOS DÍAS PARA VER LA EXPOSICIÓN DE 11 ESCULTORES CIEGOS EN EL MUSEO TIFLOLÓGICO DE LA ONCE

Etiquetas

La escultura es un arte que no está limitado para las personas ciegas. Prueba de ello es la exposición que reúne en el Museo Tiflológico de la ONCE a 11 artistas que muestran sus esculturas creadas en la oscuridad, que hasta el día 20 de mayo se pueden ver y tocar.Esta exposición del Museo Tiflológico, centro que celebra su 25 aniversario, muestra obras de dos escultores sordociegos, cinco ciegos aún en activo y cuatro fallecidos.Las obras expuestas cuentan con los títulos en braille y están provistas de códigos QR, con información accesible a personas con ceguera o discapacidad visual a través de teléfonos móviles. Además, cuentan con 'beepcons', balizas inteligentes de guiado diseñadas para facilitar a las personas con discapacidad visual la identificación y localización de objetos cercanos, mediante una aplicación móvil. Esta herramienta hace llegar a la persona con discapacidad visual información sobre un punto concreto del edificio o sobre las obras expuestas, pudiéndolas localizar fácilmente a través de un sonido.La exposición reúne obras de escultores de Cataluña, Madrid, Baleares, Galicia, Aragón, Castilla y León, México y Francia, como Andrés Clariana (Barcelona, 1973), escultor sordociego que expone ‘Torso II’, una representación abstracta de un torso femenino, sin cabeza ni brazos, de planos rectos y alargados, en mármol de Calatorao.Por su parte, César Delgado González (Madrid, 1949) muestra 'Carbonero imprudente’, formado por un tronco de árbol, varios tarugos para hacer leña, un hacha y un dedo del pie cortado sobre un tarugo con la sangre, mientras que Juan Costa Cardona, escultor ibicenco (1919-2007), expone ‘El Dios de la Guarda’.Miguel Detrell (México D.F., 1953) muestra ‘La huida a Egipto’, Rosa Garriga Sala (Castelbell i El Vilar, Barcelona, 1931) ofrece una representación figurativa de un paisaje en dos dimensiones, donde solo utiliza el negro y el brillo plateado con ‘La ermita y el progreso’, y José Antonio Graña Moreira (Marín, Pontevedra, 1946) con la obra ‘Amor sensorial’ transmite una representación alegórica del amor.Lorenzo Montejo (Zaragoza, 1890-1982) muestra en su obra ‘San Juan de Dios’ al santo abrazando a un mendigo y Vivencio Moro Moro (Pedraza de Campos, Palencia, 1933-2013) expone ‘Violinista de las cavernas’. El escultor sordociego José María Prieto Lago (Covas, Vivero, Lugo, 1960) realiza sus obras en talla de madera, para luego pasarlas a bronce. La magia de los claustros y su maestro logran que surja una vena creadora que le absorberá por completo. Con ‘Sueños de medianoche’ muestra una pareja, en una obra de formas suaves y redondeadas y de gran belleza táctil.Bernardo Riveira Cagiao (A Coruña, 1934-2001) exhibe ‘Cabeza de hombre’, y Doris Valerio (Lorraine, Francia, 1957), ‘Ouragan´t’ , una representación abstracta en la que comienza sobre una base circular de una caracola que se va abriendo y extendiendo a modo de ala ondulante.Además de estas esculturas, el Museo Tiflológico de la ONCE muestra otras 44 obras realizadas por escultores externos a la ONCE. Así, se pueden ver creaciones de José Luis Fernández, con la escultura de uno de los ‘Goya’ de los premios cinematográficos; Lorenzo Quinn, hijo del famoso actor de cine; César Montaña, Diego Canogar o la coreana Kay Woo, entre otros, ubicadas en el resto de dependencias del museo.