Un actor muere de un disparo durante la grabación de un vídeo musical en Australia

Un actor murió de un disparo este lunes mientras participaba en la grabación de un vídeo musical de la banda de hip hop australiana Bliss n Eso. En el vídeo, grabado un bar de la ciudad australiana de Brisbane, aparecían armas de fuego, según informó la policía.

El hombre, de unos 20 años, recibió un disparo en el pecho aparentemente por accidente, aunque la policía confirmó que abriría una investigación criminal.

Brisbane City sudden death - DI Tom Armitt says during filming of a music video an actor was shot in the chest.