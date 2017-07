Los fuegos del Apóstol combinarán "carga pirotécnica y espectáculo audiovisual", que realizará un "recorrido histórico"

Etiquetas

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha avanzado este viernes que los fuegos del Apóstol combinarán este año "carga pirotécnica" y "espectáculo audiovisual", el cual realizará un "recorrido histórico" que se remontará a los siglos XVI, XVII y XVIII, "vinculados a las tradiciones de las fiestas".

De ello ha dado cuenta el regidor compostelano en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, en la que ha explicado que mientras el pasado año los fuegos del Apóstol se caracterizaron por un enfoque "más destinado a la carga pirotécnica y menos al espectáculo audiovisual", los de este año equipararán ambas cosas.

En concreto, se ha adjudicado el servicio de diseño, producción, montaje y realización de los espectáculos nocturnos (24 y 31 de julio) de las fiestas del Apóstol a la empresa Acciona Producciones y Diseño por un importe de 217.099,83 euros, IVA incluido.

En este sentido, el alcalde ha explicado que los espectáculos de Acciona Producciones y Diseño --que ya se ha encargado de los fuegos otros años, aunque no el anterior-- se caracterizan por equiparar la carga pirotécnica y el espectáculo audiovisual.

Los pros de ello, ha indicado, son que el espectáculo "se enriquece más", así como la transmisión televisiva y la propia imagen de la ciudad, que "gana mucho más con un equilibrio de los dos conceptos".

Como principal contra, ha proseguido, es que mucha gente no puede acceder a la Praza do Obradoiro debido a que está abarrotada y, por lo tanto, no puede ver el espectáculo audiovisual, sólo la carga pirotécnica. Por ello, ha argumentado, se replicará el espectáculo audiovisual otros dos días en la Praza do Obradoiro, que todavía están por determinar.

El Ayuntamiento dará a conocer más información acerca de los fuegos el día 21, pero ya ha avanzado que tendrán "menos pólvora que el año pasado y más equilibrio". "Para gustos, colores", ha finalizado el alcalde.