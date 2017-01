Sky Arts cancela la emisión del episodio en el que Joseph Fiennes encarna a Michael Jackson

Etiquetas

La cadena británica Sky Arts ha suspendido la emisión de uno de los capítulos de la serie Urban Myths debido a la gran polémica que ha generado el primer trailer de la serie que se publicaba hace tan solo unos días, tal y como informa la revista People.

En el adelanto pueden verse las esperadas imágenes de Joseph Fiennes caracterizado como Michael Jackson y si la elección de este actor para encarnar al rey del pop ya fue bastante polémica, las imágenes han sido de lo más criticadas.

Paris Jackson, la hija de la estrella musical, no tardó en reaccionar en las redes nada más ver las imágenes que enfurecieron a la joven: "Me molesta ver lo obviamente intencional que fue para ellos ser tan insultante, no sólo hacia mi padre, sino también a mi madrina Liz (Elizabeth Taylor). ¿Dónde está el respeto? Trabajaron con sangre sudor y lágrimas durante décadas para crear legados artísticos profundos y extraordinarios. Una representación vergonzosa", expresaba la modelo y actriz en sus redes sociales.

La cadena Sky Arts ha informado en su cuenta de Twitter que han decidido suprimir el episodio que narraba la historia de un fabuloso viaje por carretera que supuestamente realizaron Elizabeth Taylor, Marlon Brando y Michael Jackson en la vida real tras los ataques terroristas del 11S: "Esta decisión fue tomada tras las preocupaciones expresadas por la familia inmediata de Michael Jackson. Grabamos con cariño unos hechos supuestamente verdaderos y nunca pretendimos ofender a nadie. Joseph Fiennes apoya plenamente nuestra decisión".