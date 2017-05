Les Arts aborda los abusos sexuales en la niñez con la "oscura" 'The turn of the screw' de Britten

Etiquetas

El lenguaje teatral directo y la música "oscura" de Benjamin Britten regresan este mes de junio al Palau de Les Arts de València con la ópera 'The turn of the screw' (La vuelta de tuerca), que aborda los abusos sexuales y la pérdida de la inocencia en la infancia con una trama de terror psicológico ambientada en la Inglaterra postvictoriana. Christopher Franklin es el encargado de tutelar una partitura "de gran dificultad e intensidad" que, junto a la labor del intendente y director artístico del coliseo, Davide Livermore, logra una "unión perfecta" entre música y escena.