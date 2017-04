Les Arts abrirá en julio la selección de cantantes para el Centre Plácido Domingo con una final abierta

Etiquetas

El Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia albergará del 5 al 12 de julio el proceso de selección para los integrantes de la novena promoción de cantantes del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo, que culminará con una fase final abierta al público en la que el propio cantante presidirá el jurado.

Los interesados en participar pueden remitir sus solicitudes, disponibles en la web del Reina Sofía, hasta el próximo 31 de mayo. La actividad del centro está dirigida a candidatos que reúnan altas cualidades artísticas y vocales, una predisposición al mundo artístico, así como una consolidada preparación técnica que permita un perfeccionamiento y una formación práctica en un teatro de ópera, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La edad de sopranos y mezzosopranos debe estar comprendida entre los 18 y los 30 años, intervalo que se eleva hasta los 33 años en el caso de tenores, contratenores barítonos y bajos. Los aspirantes también tienen que acreditar una adecuada formación musical y vocal así como experiencia en el ámbito lírico.

Respecto al idioma, la convocatoria señala como requisito preferencial el conocimiento de varios idiomas europeos, principalmente aquellos que se utilizan en el repertorio operístico.

Los candidatos que hayan sido admitidos afrontarán una fase eliminatoria mediante una audición los días 5, 6 y 7 de julio. A tal efecto deberán preparar cinco piezas: arias de Mozart, del s. XIX, en italiano, en otro idioma distinto al italiano y una romanza de zarzuela. Los contratenores, deberán presentar un aria del S. XVIII, en lugar del XIX, y un aria de Britten, en lugar de la pieza de zarzuela.

FINAL ABIERTA AL PÚBLICO CON PLÁCIDO DOMINGO

Tras la fase eliminatoria, los seleccionados realizarán sesiones de trabajo con el director artístico del Centre Plácido Domingo, Davide Livermore, del 8 al 10 de julio para evaluar técnica vocal, capacidad interpretativa, preparación musical y actitud en el estudio.

Los candidatos que superen esta fase accederán a la final, que tendrá lugar el 12 de julio, con Plácido Domingo como presidente de un jurado que estará formado por destacadas figuras del mundo de la lírica. Esta última prueba volverá a ser abierta al público y el enclave cultural informará del procedimiento para asistir semanas antes del inicio del proceso.

EL CURSO ACADÉMICO

El Centre Plácido Domingo trata de impulsar la formación integral del artista, así como acercar el mundo profesional a jóvenes cantantes y músicos procedentes de todas partes del mundo. Mediante el trabajo en Les Arts, los alumnos entran en contacto con la realidad y la vida interna del teatro, aprendiendo de su funcionamiento, gracias a su participación en producciones de la misma institución.

El curso académico dará comienzo el 1 de septiembre y finalizará el 22 de julio de 2018. La formación incluye actividades de técnica vocal, interpretación y expresión corporal, entre otras. Se impartirán clases magistrales de bel canto, repertorio barroco, prosa y recitativos, de expertos como Fabio Biondi, Roger Vignoles, Davide Livermore y Plácido Domingo.

Los alumnos prepararán conciertos y colaborarán en las producciones de la temporada 2017-2018 de Les Arts, conforme a los papeles que distribuya la propia Dirección. Tras la finalización del curso, el Palau podrá plantear a los cantantes que desee diferentes formas de colaboración en el futuro.

CENTRE PLÁCIDO DOMINGO

El Centre conforma junto con la Orquestra de la Comunitat Valenciana y el Cor de la Generalitat los pilares artísticos de Les Arts. Desde su inauguración en 2009 con la tutela de Plácido Domingo y la dirección artística de Alberto Zedda, artistas como Ruggero Raimondi o Davide Livermore han tomado las riendas de la formación de los jóvenes talentos que después han comenzado carreras de perfil internacional.

Recientemente, los cantantes han sido requeridos por la Ópera de Mascate (Royal Opera House Muscat), en el sultanato de Omán, para protagonizar 'The Opera!', una experiencia musical de nueva creación que, inspirada en la tragedia de 'Orfeo y Eurídice', reúne algunas de las arias de ópera más populares de la historia.

En la actualidad, el responsable artístico del Centre, Davide Livermore, dirige a los jóvenes artistas en los ensayos de su nueva producción lírica para la presente temporada: 'The Turn of The Screw', de Benjamin Britten, que se estrenará el 2 de junio en el Teatre Martín i Soler, con dirección musical de Christopher Franklin.