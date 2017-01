El Ayuntamiento de Valladolid trabaja para un "gran concierto" tras no concretarse con Robbie Williams

Etiquetas

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este martes que se trabaja para organizar un "gran concierto" en el estadio José Zorrilla en el mes de julio, aunque ha reconocido que es posible que este año "no venga nadie", después de que no se pudiera concretar la presencia del cantante británico Robbie Williams, que "ha estado muy cerca".

Así lo explicado el regidor vallisoletano en declaraciones al programa 'Valladolid en la Onda' de Onda Cero, recogidas por Europa Press, donde ha recalcado que desde hace tiempo trabaja personalmente "con promotores internacionales" para organizar "algo importante" en el estadio José Zorrilla.

Puente ha desvelado que había llegado a firmar una "carta de compromiso" con los representantes de Robbie Williams, que habían planteado una propuesta para un concierto en el estadio vallisoletano y el Ayuntamiento había aceptado las condiciones y el caché propuesto, pero ha reconocido que, aunque ha estado cerca, "casi seguro no se va a cerrar".

El "problema", ha detallado el alcalde socialista, es que el estadio cuenta con un aforo máximo en concierto para 38.000 espectadores, esto le excluye "para giras de grandes bandas como U2 o Guns n Roses", que este año vienen ofrecen varios conciertos en España.

El regidor ha insistido en que traer un "gran concierto" internacional "no es fácil", pues los cachés actualmente son muy elevados y el aforo del estadio es limitado. Como comparación, Puente ha asegurado que el caché que se había tratado con Robbie Williams era "parecido o incluso superior" al que tuvo en 2009 Bruce Springsteen, pese a que considera que el exmiembro de Take That "no llega al nivel" de 'The Boss'.

Pese a todo, ha insistido Puente, mantiene el trabajo en la programación musical al tiempo que ha garantizado que "si no viene un gran concierto en julio" ni se plantea organizar un "gran festival para sustituir al Valladolid Latino", el equipo de Gobierno reforzará la programación musical del resto del año.

Así, ha apuntado que el programa para 2017, que se presentará próximamente, "es muy bueno" y contará con un concierto "casi cada mes y medio", al tiempo que ha adelantado que en las Fiestas de septiembre actuará "algún o algunos artistas internacionales".

Todo ello, ha subrayado, se hará "con cabeza", pues ha apostillado que no pretende "tirar el dinero para hacer algo que no merezca la pena, que no venga gente y no aportar nada distinto".