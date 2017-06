El Ayuntamiento promueve un festival benéfico para ayudar al rescate de refugiados en el mar

Etiquetas

Granada acoge durante el mes de junio un festival cultural protagonizado por destacadas figuras de la música, el teatro, el flamenco y las artes circenses de la ciudad a beneficio de la asociación humanitaria Proactiva Open Arms, destinada al rescate marítimo de refugiados.

Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el colectivo 'Help Me, Please', integrado por miembros del sector de la cultura en Granada, que nace con "el objetivo de unir cultural y solidaridad para lo que destinarán el dinero recaudado a colaborar y ayudar a diferentes organizaciones no gubernamentales".

En su primera edición, según ha explicado en su presentación informativa la concejal de Derechos Sociales de Granada, Jemi Sánchez, el Ayuntamiento apoya la iniciativa de 'Help Me, Please' con la cesión de los equipamientos municipales donde se llevarán a cabo algunas de las galas programadas para este mes de junio.

La iniciativa solidaria arrancó con la gala protagonizada por la escuela internacional de circo CAU en el teatro Alhambra el pasado 31 de mayo, para continuar con el festival benéfico 'Rock solidario' el pasado 11 de junio en la sala Planta Baja en el que actuaron, entre otros Antonio Arias, Napoleón Solo, Carmencita Calavera, Sondenadie, Soleá Morente, o Fajalauzza.

Las actividades continuarán el próximo miércoles, día 21 de junio, con una gala teatral , que contará con la interpretación de MagoMigue, Lolo Fernández, Tresperté, Licaón Teatro o El Gran Dimitri. El certamen tendrá lugar en el teatro Isabel la Católica a las 21,00 horas.

El festival benéfico cultura Granada concluirá con una gala flamenca en el museo cuevas del Sacromonte el último día del mes en la que se podrá disfrutar de la actuación, entre otros, de Juan Pinilla y Francisco Manuel Día a la guitarra; Iván Centenillo, al cante; Bea Remacho, al baile; y a la guitarra Josele de la Rosa.