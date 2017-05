Barcelona convocará el Consorci del Palau sobre acusar a CDC y pide retrasar las conclusiones

Etiquetas

El teniente de alcalde Jaume Asens ha anunciado este martes que la alcaldesa, Ada Colau, convocará una reunión del Consorci del Palau de la Música para que vuelva a posicionarse sobre acusar a CDC, y ha propuesto que pida la suspensión del trámite de las conclusiones definitivas, que debían cerrarse este miércoles.

Ha dicho que la convocatoria de la reunión no tendría sentido si no hay una petición de suspensión que acepte el tribunal, porque si no se abordarían las conclusiones definitivas fuera de plazo, ha explicado en rueda de prensa después de que la Generalitat haya descartado convocar esta reunión, solicitada por la alcaldesa al presidente del Govern, Carles Puigdemont.

Junto al gerente de Recursos, Joan Llinares, Asens ha sostenido que las posiciones ante la acusación de CDC no están suficientemente claras, y ha recordado que el representante del Gobierno central en el consorcio no asistió, y que su posicionamiento es importante para el resultado.

