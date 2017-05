Etiquetas

El cartel de Coca-Cola Music Experience 2017 sigue sumando artistas y confirma que Blas Cantó también estará próximo sábado 21 de octubre en el Wizink Center de Madrid.

El excomponente de Auryn y ganador del programa televisivo Tu cara me suena, estrenó recientemente su single In your bed y se coló directamente en la lista de éxitos musicales de nuestro país.

CNCO y Lali, junto a Blas Cantó, son los primero confirmados de la séptima edición del festival organizado por Intromúsica. Pero aún quedan muchos más por anunciar.

Las entradas ya se pueden comprar en Ticketea, El Corte Inglés y Ticketmaster.