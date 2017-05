Butragueño: "El rendimiento ha sido óptimo en los últimos dos meses"

Etiquetas

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, ha asegurado que el rendimiento del equipo ha sido el "óptimo" a lo largo de los dos últimos meses de competición y ha dirigido sus palabras de enhorabuena a la gestión de los minutos efectuada por el equipo técnico que lidera el francés Zinédine Zidane.

"Me siento liberado porque hemos sufrido durante dos meses, hemos jugado finales cada tres días, el equipo se merecía el título pero había que esperar hasta el final. Estamos muy contentos por ellos, toca felicitar al equipo, por supuesto al cuadro técnico porque en los últimos dos meses el rendimiento ha sido óptimo, marcando muchos goles... Hoy el equipo ha sido muy solidario en defensa, hemos estado muy sólidos", subrayó a los micrófonos de Movistar +.

Además, destacó la gran actuación de Keylor Navas, que firmó paradas decisivas en Málaga (0-2) y en la recta final de temporada. "Keylor ha sacado una mano sensacional a Sandro pero aparte de esa ocasión el equipo atrás ha estado firme y hemos conseguido lo que queríamos", comentó.

"Ha sido una temporada larga, el equipo ha demostrado que no es sólo un equipo, es una plantilla muy amplia. Todos los jugadores han sido muy importantes. 'Zizou' ha sido capaz de rotarlos para sacar lo mejor de cada uno de ellos y nos ha permitido llegar hasta aquí y poder ganar el título", dijo.

Por eso, están "encantados" con el francés. "Cuando llegó al equipo nos dio esa experiencia en el ámbito más exigente como es un equipo como el Real Madrid. Inmediatamente se amoldó perfectamente a todas las circunstancias, ha manejado todas las situaciones con gran maestría y ha sacado lo mejor. Una de las grandes misiones del entrenador es ser capaz de usar a sus jugadores, sacar lo mejor de ellos, generar buen ambiente en la plantilla, que todos se sientan útiles, y lo ha conseguido sin duda", declaró.

Asimismo, entiende que Zidane "personifica" los valores del Real Madrid "en todas las situaciones". "La imagen que transmite es la que queremos que tenga el Real Madrid. Me quedo con el manejo de la plantilla de 'Zizou' y luego los jugadores tienen calidad y han aportado mucho. Pero creo que con un calendario tan exigente como en los últimos dos meses, esa utilización de la plantilla ha sido decisiva. Luego todos han estado a un nivel muy alto probablemente también por esas rotaciones", añadió.

"Cristiano Ronaldo siempre ha sido decisivo y en estas últimas seis semanas, tanto en Liga de Campeones como en LaLiga ha marcado los goles decisivos que nos han traído hasta aquí. El trabajo de todo el equipo. Cada uno en su papel, han aportado mucho pero detrás hay un entrenador que utiliza cada pieza en su momento para que el puzzle encaje", sostuvo sobre el portugués, que anotó el 0-1 en La Rosaleda.

Por último, afirmó que el club irá anunciando la hoja de ruta para celebrar LaLiga, con la gente esperando en Cibeles. "Hasta que no acaba el partido, no hablo de festejos ni de nada. Lo anunciaremos ahora. Quiero compartir el título con la afición. Hoy nos han acompañado hasta aquí y todos aquellos que no han venido hasta aquí y que lo han visto por televisión siempre están pendientes del Real Madrid y su apoyo es muy importante", aseveró.

"Vamos a disfrutar tenemos dos semanas por delante. Hoy toca disfrutar de este título tan sufrido y tan merecido. Será una final durísima contra un equipo campeón que lo dará todo, pero ya hablaremos de eso", sentenció a poco menos de dos semanas de afrontar la final de la Liga de Campeones ante la Juventus de Turín, que se celebrará el próximo 3 de junio en Cardiff.