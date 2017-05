La CUP pide despedir al letrado o al director del consorcio del Palau de la Música

Etiquetas

Salellas afirma: "La cloaca catalana ha reventado las cañerías del caso Palau"

El diputado de la CUP Benet Salellas ha pedido este miércoles despedir al abogado o al presidente del Consorcio del Palau por no pedir en su informe final la acusación de CDC en el juicio del caso Palau: "O despedimos al letrado o al presidente del Consorcio, pero no aceptaremos la cloaca catalana pagada con el dinero de todos".

En un comunicado, Salellas afirma que "la cloaca catalana ha reventado las cañerías del caso Palau", después de que el pleno del Parlament aprobara una propuesta de resolución instando al Govern a pedir la acusación de CDC, en una votación que dividió a JxSí --ERC votó a favor y PDeCAT se abstuvo--y que unió al resto de la oposición, que secundó la propuesta.

Las propuestas de resolución que se votaron en el pleno --de la CUP y SíQueEsPot-- se presentaron cuando el consorcio decidió no presentar acusación contra CDC, porque los tres votos de la Generalitat en contra de hacerlo se impusieron a los dos votos del Ayuntamiento, que no salieron adelante porque el Ministerio de Cultura se ausentó de la reunión para decidirlo y no emitió sus dos votos.

El pleno aprobó instar al Govern a cambiar su voto en el momento en que expiraba el plazo para que las partes presentaran sus conclusiones y el letrado del consorcio no incluyó en las suyas lo que el hemiciclo pedía.

Por eso, reprochan que el abogado no pidiera la suspensión del trámite de conclusiones cuando era público que se estaba produciendo una votación simultánea al juicio en el pleno de la Cámara.

Este lunes, en la presentación de los informes de los letrados, el abogado del Consorcio tampoco ha incluido la decisión del Parlament: "No ha hecho ni una sola mención de este mandato que proviene, entre otros, de la decisión de los 135 diputados que componen" el hemiciclo.

Salellas ha razonado que "o el letrado va por libre o la dirección del Consorcio ha sido quien ha dado instrucciones contradictorias a las que han decidido las administraciones que forman parte" y ha considerado que ambas cosas son muy graves.

"El informe de hoy del abogado en el juicio del caso Palau es un acto de arrogancia convergente y de instrumentalización de las instituciones" catalanas, ha sentenciado el diputado 'cupaire'.