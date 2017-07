Castro: "Vitolo ha usado al Sevilla para que el Atlético de Madrid le dé más dinero"

Etiquetas

El presidente del Sevilla FC, José Castro, no se arrepiente de "confirmar la renovación" el pasado lunes de Vitolo porque recibieron el "okey por parte de su agente y de su padre" a falta solo de la firma del futbolista español, recalcando que "Vitolo ha usado al Sevilla para que el Atlético de Madrid le dé más dinero", asegurando que "no ha estado a la altura de las circunstancias".

"La realidad es que Vitolo ha usado al Sevilla para que el Atlético de Madrid le dé más dinero. Ha dejado a la entidad muy mal. Él nos suplicaba que le arregláramos un problema y nos ha creado otro a nosotros. Lo ocurrido con Vitolo es indignación. Se ha producido un mercadeo público. Hemos hecho un esfuerzo para que se quede aquí y nos ha faltado y fallado como persona", confirmó el máximo dirigente sevillista en la radio oficial del club.

Castro afirmó no arrepentirse del anuncio sobre la renovación que se hizo con Vitolo porque "su agente y su padre" le dieron el visto bueno a la ampliación de contrato, "faltando sólo la firma del jugador que llegaba al día siguiente". "Durante el fin de semana tuve diferentes llamadas de nuestro hasta entonces jugador Vitolo. Unos 18 kilómetros de mensajes y llamadas diciendo que quería jugar en el Atlético y que aceptáramos la cantidad fraccionadamente", añadió.

Además, el presidente del club hispalense confirmó que ante la posibilidad de llegar a igualar la ficha que le pagaba el Atlético de Madrid, "él estaba plenamente satisfecho con este acuerdo" y le pidió que "lo defendiera ante la afición". "Ese mismo día me manda incluso mensajes donde compromete su palabra de honor para estar las cinco próximas temporadas.", explicó Castro detallando que fue el propio jugador quién permitió publicarlo porque le había dado su "palabra de honor".

"Está claro que si ya no puedes confiar en una persona, ya no puedes hacer más. El enfado no es grande, es indignación. Por intereses propios incumple la palabra. El club ha hecho un enorme esfuerzo y él ha faltado el respeto al Sevilla", concluyó el presidente sevillano, quién aprovechó para recordar que esta "situación" les debe servir de "autocrítica".