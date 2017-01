Eva González: "Creo que nunca he sabido qué es lo que quiero hacer pero sí lo que no quiero"

Etiquetas

Eva González está muy feliz e ilusionada y es que la vida le va fenomenal. El año comienza muy bien para ella con la llegada de un nuevo programa a su vida, El gran reto musical, que presentará en TVE. En el amor, Eva no puede estar más contenta con su pareja, Cayetano Rivera. Además, mantiene muy buena relación con la familia de su marido y con sus hermanos, Francisco y Kiko Rivera. Es tan genial la relación entre ellos, que hace unas semanas se les podía ver juntos en Marrakech celebrando el cuarenta cumpleaños de Cayetano.

EVA ILUSIONADA ANTE EL NUEVO PROYECTO QUE PRESENTARÁ, EL PROGRAMA 'EL GRAN RETO MUSICAL'

CHANCE: Eva, guapísima que empezamos el año estrenando El gran reto musical, ¿por qué dijiste que sí?

Eva González: Porque no se podía decir que no, porque este programa es un caramelo. Es un regalito para cualquier presentador porque te deja ser como tú eres, o sea, no tiene ningún tipo de guión encorsetado. Es un programa muy divertido en el que ocho famosos concursan divividos en dos equipos y tienen que acertar quién canta. Entonces es un programa que yo creo que va a gustar mucho, la verdad.

CH: ¿Sigues con la copla?

E.G: No, ahora mismo no estoy con la copla. Ya no me da más tiempo, o sea, estoy con Masterchef y con El gran reto musical. O sea, ya no queda tiempo de más.

CH: ¿Cómo has disfrutado? Cuéntanos.

E.G: Pues he disfrutado muchísimo, la verdad. Para mí es muy importante cuando una persona está haciendo televisión, y se pone delante de una cámara, entretener a la persona que está en su casa viéndolo. Es muy bonito que la música vuelva a TVE y es muy bonito también que vuelva en este formato que es tan divertido y, además, que es tan interactivo porque yo creo que en casa también vais a poder jugar a adivinar quién canta.

CH: ¿Cantas, bailas?

E.G: A ver, preguntado así... ¿Canto y bailo? Pues mira, sí ºpero muy mal. O sea, yo ya pido perdón a toda España de antemano porque lo hago muy muy mal. Pero bueno, se intenta.

CH: Pero, ¿tú eres de las que te gusta salir a bailar?

E.G: A mí me gusta mucho y, sobre todo, cuando una está cómoda, está alegre. La gente tiene que cantar. Da igual que cantes bien o cantes mal. La música da alegría. Y yo creo que eso es muy bueno.

CH: A tí te gusta difrutar.

E.G: Yo soy disfrutona. A mí me gusta.

CH: Donde se ponga la música y echas un baile.

E.G: Claro que sí, la música es muy importante para mí en la vida. He presentado programas musicales, ya lo sabes, nueve años al frente de Se llama copla que es un programa musical en el que yo me lo he pasado muy bien y en este todavía mejor. De verdad, solo os os pido que os sentéis el día del estreno y lo veáis y luego ya decidís si os gusta o no. Pero, de verdad, que os va a encantar, es que vais a jugar en casa incluso dividiéndoos en equipos, ¿eh? A ver quién gana.

CH: Ochenta famosos....

E.G: Ochenta famosos.

CH: Ochenta famosos van a pasar por ahí, ¿cuál es el que más te ha sorpendido?

E.G: Pues mira, me han sorprendido todos porque algunos tienen muy mal perder. También te tengo que decir, algunos se mosquean mucho, otros se ríen hasta de su sombra, otros bailan, cantan y, sobre todo, se meten en el papel y se meten sobre todo en querer concursar y querer hacerlo bien y es muy divertido. Va a pasar por allí, imagínate, Bibi es maravillosa, Rosi de Palma, Santiago Segura, todas las caras de la cadena... Màxim Huerta, yo que sé... Actores; Ana Obregón también, Francisco también concursa... O sea que hay un montón de gente conocida y les vamos a ver en una faceta totalmente distinta.

CH: Oye, ¿y con Francisco no tuviste mano del plan de guiñarle un ojo en plan: "Eso no, eso no es así".

E.G: No, yo soy totalmente neutra.

CH: ¿Y él te pedía ayuda?

E.G: Sí, pero no se la daba.

CH ¿Por este programa tampoco pasa Cayetano?

E.G: No, no.

CH: Siempre te lo hemos preguntado por si en Masterchef te gustaría que fuese.

E.G: No, no, no.

CH: ¿Esto se lo impones tú, quizás?

E.G: Yo no impongo nada a nadie, imagínate, ¡por dios!

CH: En plan: "Aquí estoy yo, es mi terreno, a mí déjame". ¿Cómo ha sido su cumpleaños, Eva?

E.G: Muy bien, cuarenta años. O sea que ya se me está haciendo un hombrecito.

CH: ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Tú lo sabías? Como decían que era una sorpresa...

E.G: Claro, claro.

CH: Tú le ayudaste. ¿En qué consistió?

E.G: Fuímos a Marrakech a disfrutar, a celebrar que cuarenta años no se cumplen todos los días, además es una cifra muy redonda, y rodeada de la gente que lo quiere y la gente que él quiere, ¿no? ¡Es maravilloso!

CH: Cómo no preguntarte por la ausencia de Julián Contreras.

E.G: (Gesticula)

CH: Como lo cumple él luego después, él puso en Instagram en plan con la gente a la que quiero y no nombró a sus hermanos.

E.G: (Gesticula)

CH: Tú en temas familiares no...

E.G: Yo ahí no me meto.

CH: Pero, ¿alguna vez se resolverá como con Kiko?

E.G: Pues ojalá. Ojalá se solucione, claro que sí.

CH: Con Kiko ha habido un acercamiento y muy buen rollo.

E.G: Kiko es maravilloso, hombre. Kiko es un genio.

CH: ¿Kiko no ha estado? Que él es dj.

E.G: ¿Kiko? ¿Qué si ha estado? ¿En el programa? No, no ha estado, pero oye, si hacemos una segunda temporada, que eso dependerá de vosotros, si os gusta... Si hacemos una segunda temporada le invitaré. Le diré que venga, que además él es muy divertido, ya lo sabéis.

CH: ¿Cuál es la banda sonora de tu vida?

E.G: La que me va marcando el tiempo. Creo que nunca he sabido qué es lo que quiero hacer pero sí lo que no quiero hacer y esto es un poco también, me lo llevo a todos los aspectos de mi vida. Yo voy viviendo mucho el presente, lo que va pasando. Porque hace muchos años ya, la vida me cambió de repente, entonces yo pensé que sería una niña que trabajaría, pues yo que sé... en una ONG o en un Ayuntamiento, la parte de trabajo social, que era lo que estaba estudiando y de repente, un buen día me cambia la vida y ahora me veo aquí, ¡fíjate qué afortunada! Teniendo un formato tan divertido en TVE y un formato que espero que os guste mucho. Yo lo he pasado muy bien, soy una afortunada de tener el trabajo que tengo y ojalá vosotros lo paséis muy bien también.

CH: ¿Cayetano canta?

E.G: No. Mejor que no.

CH: Siempre te preguntamos que si quieres ser madre y tal, evidentemente como mujer quieres ser madre y tal, pero no es el momento ahora porque estás llena de proyectos, pero es verdad que en una noticia sí que ponía que en el dos mil diecisiete Eva espera ser madre, ¿eso es cierto?

E.G: (Pone una cara de extrañeza) No, no es cierto. Yo siempre os digo lo mismo, no es una cosa que me haya planteado a corto plazo ni muchísimo menos. Si viene, pues viene, pero que no ahora mismo ni mucho menos sea mi prioridad porque ya veis como estoy. Ahora estamos grabando también Masterchef el de adultos, o sea que no hay tiempo de nada.

Está claro que Eva González no puede estar más radiante y feliz con la vida que lleva y aunque le gustaría ser madre, no se lo plantea en estos momentos pues su carrera profesional no le permitiría estar al mismo nivel en los dos ámbitos. La presentedora puede estar muy satisfecha y contenta con todos los proyectos que consigue y su vida personal, que le van fenomenal.