El Festival de Mérida (Badajoz) abre el plazo de inscripción para un taller de canto aplicado al teatro

El Festival de Mérida (Badajoz) abre la inscripción para el taller de canto aplicado al teatro que impartirán los profesores de la ESAD de Murcia Pedro Pérez y Leando Martínez-Romero, dentro de la programación de actividades de la edición número 63 del certamen de la capital extremeña.

El taller, que utilizará como referencia el musical "On the way to the forum", se desarrollará del 7 al 9 del próximo mes de julio, período en el que la formación se centrará en técnica vocal aplicada, y del 21 al 23 de julio, que se tratará el repertorio, informa en nota de prensa el Festival de Mérida.

El horario del taller será los viernes de 17,00 a 20,00 horas, los sábados de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 20,00 horas, y los domingos de 10,00 a 14,00 horas. Las clases se llevarán a cabo en el centro cultural Alcazaba de Mérida para un máximo de 15 alumnos cuyo perfil debe estar relacionado con el canto o la música. El curso es gratuito.

Los interesados en asistir pueden enviar sus datos a la siguiente dirección de correo: clasemagistral@festivaldemerida.es

En dicho correo deben indicar nombre y apellidos, DNI, teléfono, mail y la vinculación que tenga con el teatro y el canto. Se requiere que además de los datos personales, los aspirantes al curso envíen un vídeo con una interpretación de un tema libre. Se valorará en la selección de los alumnos las aptitudes para poder seguir el curso como afinación y tempo.

La inscripción estará abierta hasta el próximo 23 de junio y se hará por estricto orden de recepción de las mismas.