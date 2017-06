Fortu (Obús) publica una novela autobiográfica: "Ahora los modernos se visten como los heavies de los ochenta"

Etiquetas

Fructuoso Sánchez Prado (Burgos, 1954), más conocido como 'Fortu', pasará a la historia como vocalista de Obús, una de las bandas esenciales del heavy metal español desde su formación en 1981 y, más recientemente, por sus apariciones en realities televisivos. Pero a sus 63 años aún abre un capítulo más a su biografía y se estrena como inesperado escritor.

Este primer libro de Fortu se titula Mil Demonios (Desacorde Ediciones) y es una excusa para relatar algunas anécdotas y recuerdos en primera persona, aunque sin ser una autobiografía al uso. Es más una historia inspirada por sus propias vivencias, pero también con algo de "ficción y aventura", como el propio autor explica a Europa Press.

"Es un libro que se puede leer de una calada y que nadie me pidió, salió de mí para comprobar si era capaz de contar parte de lo que yo he vivido en estas páginas. Podría haber escrito una autobiografía larguísima al uso, pero no quería una cosa con fechas concretas, sino contar una historia con un personaje. Y pensé que quien mejor que yo como Fortu con parte de lo que he vivido", plantea sobre esta novela autobiográfica.

Pero aunque trate de distanciarse relativamente de lo que cuenta en el libro, por ejemplo evitando dar nombres concretos de otros personajes, resulta sencillo para cualquiera que conozca su trayectoria saber que en sus páginas cita a mentores como Tino Casal y amigos como Yosi de Los Suaves, entre otros muchos. Igualmente reveladores son los pasajes sobre sus años de juventud en Vallecas, el servicio militar y la lucha por triunfar en la música.

TINO CASAL Y VALLECAS

Mil Demonios se convierte así en un texto interesante para entender la historia musical de este país y de una banda legendaria con más de treinta y cinco años de andadura. Así, cobra relevancia un personaje cariñosamente 'diabólico' que es en realidad Tino Casal, icono de los ochenta y también productor de los dos primeros discos de Obús. "La gente flipaba cuando nos veían paseando con Tino por el bulevar de Vallecas", rememora entre risas Fortu.

Y aún añade: "En aquella época él era un rompecuellos, la gente no podía evitar girarse cuando pasaban a su lado. Es que había que mirarle, la gente no estaba preparada para ver esa figura pasar. Tino Casal fue muy buen amigo y profesor. En el estilismo siempre me fijé mucho en él. Lo que enseñó y me aportó siempre intenté llevarlo al terreno de Obús. Tino Casal creó una moda y el paso del tiempo lo ha demostrado".

Vallecas es también esencial en su historia como ambiente en el que se desarrolla la trama, algo que el autor lógicamente admite, aunque añade que Obús eran "cincuenta por ciento Vallecas y cincuenta por ciento Carabanchel". "Ambos barrios coinciden en muchas cosas, en la forma de vivir, de caminar, de conectar con la gente. Somos muy similares. El rock n roll está entre Carabanchel y Vallecas, Vallecas y Carabanchel", apostilla.

PIONERO EN LA MÚSICA Y EN LA MODA

Recordando los años de enorme popularidad de Obús durante los ochenta, Fortu se reivindica como pionero en España, asegurando que ellos hacían "rock n roll con unos acordes diferentes a lo que se llevaba en ese momento, hasta que llegó un momento en el que empezó a llamarse heavy metal". "Estoy agradecido y me encanta ser un portador del heavy metal, me gusta mucho haber creado ese género aquí, relativamente, hablando entre comillas", agrega.

En un tono totalmente distendido, prosigue Fortu destacando que él sigue "vistiendo como siempre", con sus "tachuelas", y recuerda que en los ochenta su imagen se basaba en "pantalones vaqueros rotos y cazadora de cuero". "Flipo porque lo que yo llevaba en los ochenta, cuando se me criticaba y se me llamaba macarra, ahora esté de moda", bromea entre carcajadas.

Y añade a este respecto: "Ahora vas a cualquier centro comercial y en cualquier tienda ves esa ropa. Si Tino Casal levantara la cabeza y viera las modas que hay, alucinaría. Mecano nos ponían a parir y nos llamaban macarras de Vallecas. Todos criticaban a los heavies, y ahora los modernos van súper molones con sus cazadoras con más tachuelas que nunca y que brillan más que nunca, vestidos como nosotros entonces".

"Me siento orgulloso de haber creado, entre comillas, la moda heavy en España. Yo también fui bonito y guapo y fui de los primeros que llevaba los pantalones vaqueros rotos y me ponían a parir. No sé si han vuelto los ochenta, pero desde luego, la moda está en las tiendas de ropa de cualquier firma. Ahora los modernos se visten como los heavies de los ochenta", resalta sonriente y con sorna.

No evita Fortu tampoco las malas épocas que llegaron después del gran éxito, cuando la moda del heavy de los ochenta cambió y todo se puso cuesta arriba. Y destaca, ahora que Obús vive una segunda juventud: "En España venimos de la guitarra flamenca, no de la eléctrica. Cuando eres joven todo es muy bonito y te viene la fama, pero luego tienes que asimilar muchos golpes en los riñones, que terminan llegando y te doblan. Pero hay que ser fuerte para levantarte, ponerte recto y seguir caminando".

"Demasiado que seguimos todavía defendiendo este género y luchando por esos acordes distorsionados, esas cuerdas que vibran, que son muy diferentes a las de Tomatito o Paco de Lucía", subraya Fortu en un momento en el que igual que su banda, él también vive una segunda juventud: "Lo jodido es cuando empiezas a doblar la columna y empiezan a dolerte las cervicales y no lo asimilas".

"NO ME VOY A JUBILAR NUNCA"

"Yo no me voy a jubilar nunca, voy a seguir siempre luchando. Tengo 63 años pero sigo caminando porque me ha subido la autoestima. Yo era una persona oxidada pero con la televisión he vuelto a sentirme fuerte. Hay que ejercitar los músculos, tener disciplina de hacer ejercicio y estiramientos. Me siento posiblemente como alguien de cuarenta años. Todos los días corro, hago estiramientos y pesas", desvela.

Asimismo, rechaza la idea de "ser un jubilado de los que se sientan a hacer zapping cambiando de canales en la televisión mientras engordan y pasan los años". Para evitar eso, y mientras se mantiene al frente de Obús, piensa ya en una segunda novela que tiene ya "rondando" por la cabeza. "Nunca pude imaginar que fuera capaz de escribir un libro. Pero ahora tengo ya otro en el que el personaje ya no seré yo", adelanta.

Y termina: "No quiero sentirme mayor, quiero seguir ofreciendo cosas, cantando y escribiendo. Quiero morir en el escenario con las botas puestas, no pienso en la jubilación. Seguiré caminando hasta que realmente mi cuerpo no aguante. Espero seguir escribiendo más libros y escribiendo más música".

Prologado por Yosi (Los Suaves), el televisivo Christian Gálvez y el periodista Mariskal Romero, Mil Demonios se edita en un formato elegante y lujoso, con tapa dura y un precio muy ajustado. Más información sobre esta novela autobiográfica en desacordeediciones.com.