Galicia acogerá en junio el primer encuentro internacional 'Conecta Fiction' del sector televisivo

Galicia será sede, entre el 21 y 23 de junio, el encuentro internacional 'Conecta Fiction', el primer evento dedicado a la ficción televisiva que conectará Europa con América Latina y Estados Unidos.

Este encuentro, promovido por la Xunta, el ICEX España Exportación e Inversiones y la Fundación Sgae; reunirá en la Cidade da Cultura, en Santiago, a los representantes de cadenas de televisión, distribuidoras y productoras de ambos continentes y tiene previsto ofrecer actividades abiertas al público.

La Casa de Galicia en Madrid acogió este jueves la presentación del evento ante un grupo de profesionales del sector audiovisual y de periodistas especializados, un acto que contó con la presencia del director de la Agadic, Jacobo Sutil, entre otras autoridades.

Sutil ha destacado que este encuentro cuenta con "dos elementos diferenciales clave", como son el estar "específicamente diseñado y pensado para series y miniseries" y, por otra parte, el "dirigirse específicamente a poner en relación todo el territorio que abarca Europa, América Latina y el mercado estadounidense de habla hispana".

El director de la Agadic ha destacado la idoneidad de Galicia como anfitriona del Conecta Fiction por su situación "geoestratégica" como "espacio de conexión intercontinental".

Del mismo modo, Jacobo Sutil ha destacado el empuje actual del sector audiovisual gallego, que acoge el rodaje de una media anual de entre nueve y diez series o miniseries de televisión, exporta sus producciones a otras cadenas y posiciona sus profesionales en ficciones de éxito a nivel estatal.

ARGENTINA, PAÍS INVITADO

En esta primera edición, Argentina será el País de Honor, de forma que contará con la presencia en Santiago de una destacada delegación de profesionales y empresas argentinas bajo la coordinación de su Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

El objetivo de Conecta Fiction es convertirse en una plataforma audiovisual para el talento, la financiación y la producción televisiva a través de un programa que dará prioridad a la presentación y al estudio de proyectos de cara a la negociación y el cierre de acuerdos de coproducción.

Con tal fin, el evento se articulará a través de sesiones de 'pitching' de coproducciones internacionales, una agenda de reuniones 'one to one', relatorios, debates, mesas redondas, clases magistrales, proyecciones privadas y estrenos internacionales.

El 15 de febrero se abrirá el plazo de inscripción de los proyectos de coproducción, así como el proceso de registro de participantes a través de la web www.conectafiction.com.